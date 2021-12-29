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BILL GATES TALKS TO US FROM THE METAVERSE
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181 views • December 29, 2021
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
THE UK SUPER FAKERS ARE AT IT AGAIN! MEDICAL FRAUDS AND SHILLS! - CRISIS ACTORS TO CON THE MASSES TO GET A BOOSTER! - HERE WE GO AGAIN CRISIS ACTORS - https://www.brighteon.com/f78b58c0-c94b-495e-8766-73165498c5f8
MARK STEELE - LETS TALK PCR HOAX TURKEY! - https://www.brighteon.com/1084251c-ea03-45ff-9a93-34cf560aa675
GENOCIDE - DO YOU HEAR THIS? - FREUDIAN SLIPS OR WARNINGS? THEY HAVE TO TELL YOU HOW THEY KILL YOU! - https://www.brighteon.com/d8ba8c2f-3408-4cc8-b0eb-7159693d0742
THE JAB KILLS NEW YORK TIMES JAB PUSHING EDITOR - https://www.brighteon.com/9aad4381-d154-4190-9930-b41da91dd91e
THIS IS WHAT BRAINWASHED LOOKS LIKE - https://www.brighteon.com/86453f68-a4a7-4c16-b9b5-30fdbab4a170
GRAPHENE OXIDE VS GARLIC - https://www.brighteon.com/425f2bf8-ae92-4d10-94c1-d949ac1f54e3
THE TREMOR TWINS: THESE TWO GIRLS ARE NOW BOTH PERMANENTLY DISABLED FROM THE DEADLY PFIZER COVID-19 VACCINE - https://www.brighteon.com/b3b207fa-8d30-4a82-958f-501826fa5e6f
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
THE UK SUPER FAKERS ARE AT IT AGAIN! MEDICAL FRAUDS AND SHILLS! - CRISIS ACTORS TO CON THE MASSES TO GET A BOOSTER! - HERE WE GO AGAIN CRISIS ACTORS - https://www.brighteon.com/f78b58c0-c94b-495e-8766-73165498c5f8
MARK STEELE - LETS TALK PCR HOAX TURKEY! - https://www.brighteon.com/1084251c-ea03-45ff-9a93-34cf560aa675
GENOCIDE - DO YOU HEAR THIS? - FREUDIAN SLIPS OR WARNINGS? THEY HAVE TO TELL YOU HOW THEY KILL YOU! - https://www.brighteon.com/d8ba8c2f-3408-4cc8-b0eb-7159693d0742
THE JAB KILLS NEW YORK TIMES JAB PUSHING EDITOR - https://www.brighteon.com/9aad4381-d154-4190-9930-b41da91dd91e
THIS IS WHAT BRAINWASHED LOOKS LIKE - https://www.brighteon.com/86453f68-a4a7-4c16-b9b5-30fdbab4a170
GRAPHENE OXIDE VS GARLIC - https://www.brighteon.com/425f2bf8-ae92-4d10-94c1-d949ac1f54e3
THE TREMOR TWINS: THESE TWO GIRLS ARE NOW BOTH PERMANENTLY DISABLED FROM THE DEADLY PFIZER COVID-19 VACCINE - https://www.brighteon.com/b3b207fa-8d30-4a82-958f-501826fa5e6f
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