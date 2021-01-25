Gekkie Kimmy: "Teststraten zijn de nieuwe douches van 1939!"

Gekkie Kimmy is ook in Eindhoven geweest, ze is erg trots op de relschoppers.

Want mensen, wakker worden, in de teststraten willen ze je DNA veranderen, en die teststraten he? Dat zijn de nieuwe douches van 1939. Want de eerste Joden zijn ook vrijwillig de trein opgestapt. En de eerste mensen laten ook vrijwillig die spuit zetten.

Ze zijn bezig met de grootste massamoord in de geschiedenis.

En dat er spullen in de brand worden gestoken en er wordt geplunderd is de schuld van de overheid. En omdat het bijna volle maan is kunnen we ons maar beter voorbereiden.

Aldus Kimmy. Eén van die relschoppers van gisteren in Eindhoven.

En we kunnen er weer om lachen, maar dit soort figuren, die niet vooraan hebben gestaan bij het uitdelen van hersens, zijn dus die totaal losgeslagen gekken. Gek geluld door al die mafkezen die teveel naar complotfilmpjes hebben gekeken. Makkelijk te manipuleren gekkies.

We hebben medelijden met het dochtertje van Kimmy.