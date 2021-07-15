BREAKING NEWS! WORLDWIDE PROTESTS BEGIN TO ERUPT!! HUMAN RIGHTS SOUTH AFRICA, CUBA, FRANCE, IRELAND

Beste medemens, we gaan er geen doekjes omwinden.De wereld is aan het veranderen,het is net alsof een collectief bewustzijn ontwaakt is.Overal ter wereld is het volk op straat aan het komen, bijna overal is de reden dezelfde,de inperking van hun leven door de overheid onder de vlag van de p(l)andemie.Het invoeren van corona passen om te mogen deelnemen aan het dagelijks leven door overheden die geen steun genieten van hun bevolking,zijn blijkbaar de spreekwoordelijke druppel!!Shwab heeft onlangs nog gezegd dat ze volkswoede verwachten, wel hij kan bediend worden.Maar de situatie is nu wel precair geworden ,de overheden kunnen in feite geen kant meer op zonder te verliezen, als ze de "maatregelen" terug gaan schroeven dan komt het bedrog keihard in het daglicht te staan wat nog meer woede kan opwekken.Een andere manier is er keihard op in gaan slaan,ook in dit scenario wordt de woede van het volk alleen maar groter.Hoe dit gaat opgelost geraken is nu echt onzeker.In zuid afrika en Cuba zijn de bevoorrading van winkels etc stilgevallen, eten ,gas, benzine zijn schaars of opgebruikt.Zij die geen voorraad hebben zijn de klos, overal is er sprake van plunderingen,rellen en meer van dat fraais.Maar wat als Europa dezelfde kant opgaat? kans dat Frankrijk en Griekenland slechts de ouverture zijn.Beste mensen ,deze situatie licht opvatten is stompzinnig, zorg voor genoeg voorraad, blijkt het dat je het niet nodig hebt dan is er niets ernstig aan de hand ,maar heb je wel nodig en het is er niet.......om je een idee te geven van wat in andere landen zich afspeelt bekijk de link hieronder.Hou het veilig en wees waakzaam