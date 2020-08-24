Ils sont en train de tout écrouler pour nous mettre en esclavage !!!

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9 views • August 24, 2020





23 août 2020 :

Chaîne TVS24 Libre Consentement Éclairé :



Le coup de gueule de la semaine C’est simple, c’est parfaitement résumé et c’est parfaitement clair. Nous sommes 100 % d’accord avec ce dit ce monsieur, y compris avec le vocabulaire qu’il utilise.



« Le Covid19 ne tue quasi personne et au pire il y en a pour trois jours / une semaine et on n'en parle plus ! Ils sont en train de tout écrouler pour nous mettre en esclavage et récupérer l'artisanat pour les dispatcher à la chaîne à 700 balles par mois chez leurs gros potes des multinationales. »



http://www.ibre-consentement-eclaire-fr Un coup de gueule que nous partageons23 août 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/176/un-coup-de-gueule-que-nous-partageons/?category=guerre-civile-france Chaîne TVS24 Libre Consentement Éclairé : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr Le coup de gueule de la semaine C’est simple, c’est parfaitement résumé et c’est parfaitement clair. Nous sommes 100 % d’accord avec ce dit ce monsieur, y compris avec le vocabulaire qu’il utilise.« Le Covid19 ne tue quasi personne et au pire il y en a pour trois jours / une semaine et on n'en parle plus ! Ils sont en train de tout écrouler pour nous mettre en esclavage et récupérer l'artisanat pour les dispatcher à la chaîne à 700 balles par mois chez leurs gros potes des multinationales. » Keywords covid19mensongesesclavagereveillezvous

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