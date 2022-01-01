DR SUCHARIT BHAKDI: ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ..! ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ... 💥 Δείτε και διαδώστε το βίντεο. ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ.

Συγκλονιστικά αποκαλυπτικός για μια ακόμη φορά, ο κορυφαίος επιστήμονας Dr Sucharit Bhakdi στις αποκαλύψεις του, οι οποίες στηρίζονται στις έρευνες του γερμανού ιατροδικαστή Arne Burkhard.“Όλα τα εμβόλια που βασίζονται στα γονίδια, παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα στους εμβολιασμένους”, λέει σ’ αυτό το συγκλονιστικό βίντεο ο Sucharit Bhakdi και κάνει λόγο για μεγάλη επίθεση των λεμφοκυττάρων – φονιάδων, εναντίον των ιστών κυρίως της καρδιάς, του πνεύμονα και άλλων σημαντικών οργάνων των εμβολιασμένων.“Σκοτώνουν νέους και γέρους και σκοτώνουν τα παιδιά μας”, λέει στο συγκλονιστικό βίντεο που μετέφρασε η αγαπημένη μας Vasoula…Ένα βίντεο, που με πολύ απλά και κατανοητά λόγια, αποκαλύπτει το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.“Στήνουν τα παιδιά στον τοίχο και τα πυροβολούν”, λέει ο Bhakdi !!!!!!!!Τα όσα περιγράφει με τον χαρακτηριστικά ανθρώπινο λόγο του ο Dr Sucharit Bhakdi, συγκλονίζουν…Ένα βίντεο που πρέπει να δουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, και να αντισταθούν.Ένα βίντεο που πρέπει να δουν και ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ που έτρεξαν να εμβολιαστούν και να βάλουν μέσα τους τον θάνατο, και να μετρούν τις ζωές τους αντίστροφα.Ένα βίντεο που πρέπει να δουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ.Και ίσως η δικαιοσύνη, όσο βαριά τραυματισμένη από την διαπλοκή και την διαστροφή κι αν είναι, ίσως βρεθούν εισαγγελείς που θα πράξουν το χρέος τους.ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ – ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.Γιατί πρέπει όλοι αυτοί να γνωρίζουν πως κάποια στιγμή, θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε λαϊκά δικαστήρια, και θα ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.Tο σάιτ που ανέφερε με τις αποδείξειςΗ ανάλυση του αξιόλογου αυτού επιστήμονα, κάνει πιο πιθανή (δυστυχώς) τη ζοφερή πρόβλεψη..Δείτε την εδώ