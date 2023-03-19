Arnaud Montebourg : audition de l’ancien ministre du Redressement productif - 1/03/2023

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LCP - Assemblée nationale : https://www.youtube.com/@LCPAssembleenationale
2 mars 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=NeFUdJfShzc
Description d'origine :
Créée à la demande du groupe Les Républicains, la commission d’enquête visant à établir « les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France » poursuit ses auditions.
Après Luc Rémont , le Président-directeur général EDF, elle entend Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement productif (2012-2014).
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