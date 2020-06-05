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Jean-Dominique Michel - Anatomie d'un désastre
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8 views • June 05, 2020
Import YT 26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=4MqArCjrkmI
Chaîne YT ATLE_ch : https://www.youtube.com/channel/UCMDU1tUaHqBdWxM1XqE-isQ
GRAND FORMAT | Les propos de Jean-Dominique Michel peuvent choquer – ou rassurer. Le Genevois est depuis 30 ans l’un des plus grands spécialistes mondiaux de santé publique. Il a travaillé nuit et jour ces dernières semaines pour comprendre ce qui nous arrive. Interview grand format par ATHLE.ch et PHUSIS.ch Philosophie. A écouter absolument avant de vous faire votre propre idée de la crise que nous vivons.
Chaîne YT ATLE_ch : https://www.youtube.com/channel/UCMDU1tUaHqBdWxM1XqE-isQ
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