Kat en Knevel over het Algemeen Dagblad.

undefinedWe schreven er al eerder over vandaag, idioot Micha Kat riep zijn volgertjes op het werk van journalisten onmogelijk te maken, hij vond het normaal om te zeggen dat mensen 'gewoon de camera uit de handen van een journalist mochten slaan'.

Meneertje Kat was een beetje boos vanwege het feit dat het Algemeen Dagblad een artikel had geplaatst waarin stond dat er een heksenjacht op GGD-medewerkers was ontstaan in de Telegramgroep ‘De Bataafse Republiek’ van Micha Kat, Joost Knevel en Wouter R. en vond het noodzakelijk de boel op te ruien in de livestream van Red Pill Journal.

Daar zitten Kat, Knevel en Wouter R. elke avond live, maar aangezien Wouter R. al opgepakt is zitten de doorgedraaide mannetjes Kat en Knevel er nu nog maar samen.

En elke avond kijken we mee, samen met de geweldige Jantje met Kak.

En elke avond verbazen we ons. Want hoe kan het zo zijn dat deze totaal doorgedraaide complotgekken de ruimte krijgen? Natuurlijk, we snappen het, Kat zit in Ierland en Knevel in Spanje, dan schijnt het wat moeilijk te zijn om die lui op te pakken. Maar toch, hoe kan het zo zijn dat dit soort lui, die elke avond de meest onzinnige en kwalijke taal uitslaan, dit zomaar mogen blijven doen? De volgertjes, uiteraard ook complotgekkies, slikken het als zoete koek. Het opruiende karakter kan ervoor zorgen dat er een dag komt dat iemand die compleet onschuldig is zomaar iets ergs overkomt.

Gisteravond werd met grote regelmaat het krantenartikel getoond. Niet alleen werden de tweets van onze lieve oma Wappiehoekje getoond, die bikkel, maar ook smalend de naam van de journalist die het artikel geschreven heeft, namelijk Sebastiaan Quekel.

Een journalist, die doordat hij zijn werk doet, al vele malen last heeft ondervonden van de 'coronagekkies' of hoe je ze ook wil noemen.

Intimiderende berichten, dreigende taal, hij heeft het allemaal de revue zien passeren en heeft daar erg veel last van ondervonden.

Hoe sterk is het dat juist hij, na alles wat hij heeft meegemaakt toch doorgaat met het schrijven over dit soort complotgekken, respect Sebastiaan!

Maar hoe is dit mogelijk? Het kan toch niet zo zijn dat mensen worden bedreigd etc. louter en alleen omdat ze hun werk goed verrichten?

Kat en Knevel live over de plaatsing van het artikel in het Algemeen Dagblad, inmiddels is bekend dat de heren hun ongefundeerde beschuldigingen over satanisch-rituele kindermoorden moeten verwijderen van sociale media en zich onthouden van nieuwe laster op straffe van dwangsommen en gijzeling.