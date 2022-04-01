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Да Будет Свет!

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

ТРИ ДНЯ ТЕМНОТЫ. Пророчества, все предсказания.

См. Ответ Виктории Преображенской об этом в Книге «Чудо Познания», 2 том (можно скачать Книгу в текстовом формате .pdf здесь https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/ ):

«Вопрос: Правильно ли понимать, что три с половиной дня полной тьмы (о них сейчас есть информация в сети интернет) могут наступить только после Физического Ухода Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС с планеты Земля?

Ответ Матери Мира: Есть и иные причины. То, что сейчас произходит на Земле и в Солнечной Системе, сопряжено с завершением Кали-Юги. В этот период идёт Вселенская Жатва. В атмосфере Земли также произходят соответствующие события и перемены. Некто желает отключить электричество, чтобы создать коллапс на Земле, а может и для спасения душ от цифровизации, ибо с отключением связи ни один компьютер и микрочип работать не сможет. И это — хорошо. Может произойти и глобальное «отключение» света, когда солнце угаснет, и всё погрязнет во тьме на три дня или более — неделю, а может и две. Этот процесс также позволит перезарядить пространство Земли. И начать Новый Круг ВРАщения. И это тоже — хорошо. Не удивляйтесь, если Солнце взойдёт на Западе, и стороны света поменяются местами. Изменится метафизика окружающего пространства, и СоВЕРшится Квантовый Скачок сознания землян, которые выживут и сдадут свой экзамен на зрелость души. Поэтому, страха не должно быть. Если это произойдёт, — оставайтесь там, где вы находитесь, постарайтесь спокойно перенести это грандиозное событие. Даже если не будет еды, тепла, постарайтесь найти внутренние силы, уйти внутрь себя с Молитвой Света к Матери Мира, чтобы остаться целыми и невредимыми. Тьма будет кромешной. Ничего различить будет невозможно. Также произойдёт дезориентация в пространстве. Поэтому, оставайтесь на том месте, где вас это и застало. Если дома, то никуда не выходите. Спокойно медитируйте и молитесь. Знайте, что и это пройдёт. Те, кто поддадутся панике и страху, — могут погибнуть, или сойти с ума. Но это удел слабых, безверных и безвольных. А потому, будьте разумны и трезвы, Свет Матери Мира вас Защитит. Ибо это будет подобно посвящению души и раждению Свыше». 5.01.2022

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