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… В руку и В лоб …
𝙏𝙠𝙖𝙘𝙝𝙚𝙣𝙠𝙤𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮
𝙏𝙠𝙖𝙘𝙝𝙚𝙣𝙠𝙤𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮
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347 views • December 05, 2021
В видео человек говорит, что в более поздних англ. переводах Библии в Откр. 13:16 стоит “ON” (НА). Но в версии короля Иакова (1611 год) в этом стихе стоит “IN” (В)

Rev 13:16: "And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: "

т.е. … В руку и В лоб …


https://youtu.be/_sd-guoIuq8 - Начертание на правую руку или лоб. Буквально ? Образно ?
https://youtu.be/QA_l6Wr8mqg - Начертание зверя до скорби ? Как ?
https://youtu.be/1_VG9ePxq3o - Последнее время - печать антихриста - принятие = прямая связь. Что важно понять.
http://bit.do/vaca-vera - Вопрос принятия. Что делать верующим ?

Плейлист - Размышления в контексте последнего времени -
https://youtube.com/playlist?list=PL-yGb6tIBfWMxOls_R8Nijr7Mvse76VoR

#tkachenko_family #ркпв #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис #перед_гневом #watchmen #Божьи_сторожа

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