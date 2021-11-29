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Μεγάλο λάθος για την ανθρωπότητα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός...
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386 views • November 29, 2021
«Η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ήταν μεγάλο λάθος. Όλοι αυτοί που το αποφάσισαν έχουν παρανομήσει», ανέφερε σε ομιλία του σε επίσημη ημερίδα της κυβέρνησης του Τέξας για τον Covid-19 ο Αμερικανός καρδιολόγος Peter McCullough.
«Όλοι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και όποιος ενέκρινε αυτή την εντολή έχει βάλει σε κίνδυνο τον κόσμο. Τα εμβόλια ήταν η αιτία θανάτου για πολλούς ανθρώπους. Είναι πιο πιθανό να πεθάνει κάποιος από το εμβόλιο στα 65 του έτη, από το να πάρει το ρίσκο να κολλήσει Covid και να πεθάνει από τον Covid», προσθέτει.
Ο δρ McCullough αναφέρεται επίσης και σε μια ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις τον εμβολίων η οποία δόθηκε στον FDA τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και δεν αμφισβητήθηκε.
Παράλληλα, μιλάει για τις επιπτώσεις των εμβολίων στα παιδιά, τονίζοντας: «Οι προειδοποιητικές ενδείξεις για τους γονείς θα έπρεπε να είναι “μην κάνετε το εμβόλιο στο παιδί σας γιατί προκαλεί μυοκαρδίτιδα”. Ο FDA το λέει αυτό. Κάθε σχολείο που είπε “το παιδί πρέπει να είναι υποχρεωτικά εμβολιασμένο”, αυτό το σχολείο θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνο από τους γονείς επειδή προξένησε άμεσα κακό. Oι έρευνες δείχνουν ότι τα σκευάσματα προκαλούν μυοκαρδίτιδες».
«Τα υγιή αγόρια έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσηλευτούν με μυοκαρδίτιδα από ό,τι να νοσηλευτούν λόγω Covid-19. Δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι θετικό το να προσπαθήσεις να βάλεις ένα παιδί στον ρόλο της ανθρώπινης ασπίδας», επισημαίνει μεταξύ άλλων.
Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου έλαβαν μέρος οι εξής ιατροί: Dr. Peter McCullough, Dr. Bryan Ardis, Dr. Ryan Cole, Dr. Angelina Farella, Dr. Katarina Lindley, Dr. Amy Offutt, Dr. Ray Page
Dr. Dan Stock, Dr. Richard Urso.
«Όλοι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και όποιος ενέκρινε αυτή την εντολή έχει βάλει σε κίνδυνο τον κόσμο. Τα εμβόλια ήταν η αιτία θανάτου για πολλούς ανθρώπους. Είναι πιο πιθανό να πεθάνει κάποιος από το εμβόλιο στα 65 του έτη, από το να πάρει το ρίσκο να κολλήσει Covid και να πεθάνει από τον Covid», προσθέτει.
Ο δρ McCullough αναφέρεται επίσης και σε μια ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις τον εμβολίων η οποία δόθηκε στον FDA τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και δεν αμφισβητήθηκε.
Παράλληλα, μιλάει για τις επιπτώσεις των εμβολίων στα παιδιά, τονίζοντας: «Οι προειδοποιητικές ενδείξεις για τους γονείς θα έπρεπε να είναι “μην κάνετε το εμβόλιο στο παιδί σας γιατί προκαλεί μυοκαρδίτιδα”. Ο FDA το λέει αυτό. Κάθε σχολείο που είπε “το παιδί πρέπει να είναι υποχρεωτικά εμβολιασμένο”, αυτό το σχολείο θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνο από τους γονείς επειδή προξένησε άμεσα κακό. Oι έρευνες δείχνουν ότι τα σκευάσματα προκαλούν μυοκαρδίτιδες».
«Τα υγιή αγόρια έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσηλευτούν με μυοκαρδίτιδα από ό,τι να νοσηλευτούν λόγω Covid-19. Δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι θετικό το να προσπαθήσεις να βάλεις ένα παιδί στον ρόλο της ανθρώπινης ασπίδας», επισημαίνει μεταξύ άλλων.
Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου έλαβαν μέρος οι εξής ιατροί: Dr. Peter McCullough, Dr. Bryan Ardis, Dr. Ryan Cole, Dr. Angelina Farella, Dr. Katarina Lindley, Dr. Amy Offutt, Dr. Ray Page
Dr. Dan Stock, Dr. Richard Urso.
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