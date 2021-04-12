O Antidoto Universal - Legendado em Português 270p

Créditos: Produzido por Human Curious ProductionSite: www.theuniversalantidote.comGuia de referencias interativo (em inglês) :Documentário lançado gratuitamente em fevereiro de 2021 sobre o elemento químico dióxido de cloro, proclamado pela NASA como um antídoto universal em 1987.O documentário se propõe a expor a controvérsia criada em sua volta e as reais implicações no uso humano, além de explorar brevemente a sua história, segurança e eficácia, incluindo entrevista com médicos e depoimentos de pessoas que o utilizaram.