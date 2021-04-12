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O Antidoto Universal - Legendado em Português 270p
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168 views • April 12, 2021
Créditos: Produzido por Human Curious Production
Site: www.theuniversalantidote.com
Guia de referencias interativo (em inglês) :
https://theuniversalantidote.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Universal-Antidote-Interactive-Reference-Guidebook.pdf
Documentário lançado gratuitamente em fevereiro de 2021 sobre o elemento químico dióxido de cloro, proclamado pela NASA como um antídoto universal em 1987.
O documentário se propõe a expor a controvérsia criada em sua volta e as reais implicações no uso humano, além de explorar brevemente a sua história, segurança e eficácia, incluindo entrevista com médicos e depoimentos de pessoas que o utilizaram.
Site: www.theuniversalantidote.com
Guia de referencias interativo (em inglês) :
https://theuniversalantidote.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Universal-Antidote-Interactive-Reference-Guidebook.pdf
Documentário lançado gratuitamente em fevereiro de 2021 sobre o elemento químico dióxido de cloro, proclamado pela NASA como um antídoto universal em 1987.
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