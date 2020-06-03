BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Cash Impact - Pesticides - notre santé en danger - Intégrale
luciole
luciole
1084 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
1 view • June 03, 2020
Mardi 27 février 2018 à 22h35 sur France 2 au programme de “Cash impact” : “Pesticides, notre santé en danger”

Les pesticides – massivement utilisés dans l’agriculture – seraient responsables de la mort de 200 000 personnes par an dans le monde indique un rapport des Nations unies.

Des ouvriers agricoles seraient les principales victimes de ces pesticides.

Enquête de Cash impact cons conduira dans le vignoble bordelais, en Bourgogne et en Europe où sont exportés vers des pays moins regardants sur les impacts sanitaires, des produits français.

68 000 tonnes de pesticides vendues en 2016 dans l’hexagone soit 6 % de plus qu’en 2009.

La France reste l’un des plus important consommateurs de pesticides en Europe. La baisse de la consommation de e pesticides promise par les différent gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs dizaines d’années, reste pour l’heure sans effet.

Les ouvriers agricoles sont en première ligne parmi les victimes de pesticides.

L’une d’elles Sylvie B. a travaillé plus de 25 ans dans les vignes du Médoc et en paie désormais elle le prix. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson à 47 ans.

Présenté par Elise Lucet
Keywords
pesticidesagriculturesante
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Coco Somers
Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Coco Somers
Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Coco Somers
Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Iva Greene
Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Willow Tohi
Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Petra Stone
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy