Cash Impact - Pesticides - notre santé en danger - Intégrale

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Cash Impact - Pesticides - notre santé en danger - Intégrale
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1 view • June 03, 2020
Mardi 27 février 2018 à 22h35 sur France 2 au programme de “Cash impact” : “Pesticides, notre santé en danger”
Les pesticides – massivement utilisés dans l’agriculture – seraient responsables de la mort de 200 000 personnes par an dans le monde indique un rapport des Nations unies.
Des ouvriers agricoles seraient les principales victimes de ces pesticides.
Enquête de Cash impact cons conduira dans le vignoble bordelais, en Bourgogne et en Europe où sont exportés vers des pays moins regardants sur les impacts sanitaires, des produits français.
68 000 tonnes de pesticides vendues en 2016 dans l’hexagone soit 6 % de plus qu’en 2009.
La France reste l’un des plus important consommateurs de pesticides en Europe. La baisse de la consommation de e pesticides promise par les différent gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs dizaines d’années, reste pour l’heure sans effet.
Les ouvriers agricoles sont en première ligne parmi les victimes de pesticides.
L’une d’elles Sylvie B. a travaillé plus de 25 ans dans les vignes du Médoc et en paie désormais elle le prix. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson à 47 ans.
Présenté par Elise Lucet
Les pesticides – massivement utilisés dans l’agriculture – seraient responsables de la mort de 200 000 personnes par an dans le monde indique un rapport des Nations unies.
Des ouvriers agricoles seraient les principales victimes de ces pesticides.
Enquête de Cash impact cons conduira dans le vignoble bordelais, en Bourgogne et en Europe où sont exportés vers des pays moins regardants sur les impacts sanitaires, des produits français.
68 000 tonnes de pesticides vendues en 2016 dans l’hexagone soit 6 % de plus qu’en 2009.
La France reste l’un des plus important consommateurs de pesticides en Europe. La baisse de la consommation de e pesticides promise par les différent gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs dizaines d’années, reste pour l’heure sans effet.
Les ouvriers agricoles sont en première ligne parmi les victimes de pesticides.
L’une d’elles Sylvie B. a travaillé plus de 25 ans dans les vignes du Médoc et en paie désormais elle le prix. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson à 47 ans.
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