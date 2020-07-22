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Bill Gates Sürekli Pedofillerle Vakit Geçiriyor ve Onun Tavsiye Ettiği Aşıyı da Kullanmayacağım.
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13 views • July 22, 2020
Başkan okulların açılmasını istediğini çok net ifade etti.
Ve açılmayı reddeden okulların negatif sonuçlarla karşılaşacağını da söyledi.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Birincisi, evet, okulları kesinlikle açmalıyız. Ve Dr. Fauci'yi dinlemeyi bırakmamız lazım artık. Bu adam Bill ve Melinda Gates tarafından finanse ediliyor.
Ve hepimizin bildiği bir gerçek var. Jeffrey Epstein iyi bir adam değil.
Ve Bill Gates, Jeffrey Epstein ile çok uzun vakit geçirdi.
ve bence çocuklarımıza nasıl davranacağımız hakkında bir pedofili dinlemekten vazgeçmeliyiz. Bu kadar. Ve pedofillerle vakit geçiren insanları da dinlememeliyiz.
Yani Bill Gates benim çocuğuma bakmak isteseydi kesinlikle müsade etmezdim.
Ve onun tavsiye ettiği aşıyı da kullanmayacağım.
Bill Gates Dr. Fauci'den Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın başında oturmasını istemişti.
Hem Bill Gates hem Dr. Fauci, bunlar ahlaksız adi insanlar.
Bill Gates sürekli olarak pedofillerle vakit geçiriyor.
Bill Gates Jeffrey Epstein ile bir sürü vakit geçiriyor.
Niye? Hastalıklı birşey bu.
Clark teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Kaynaklar:
https://youtu.be/v5v7NOQdtnI
https://twitter.com/littllemel/status/1283315638979768320
Ve açılmayı reddeden okulların negatif sonuçlarla karşılaşacağını da söyledi.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Birincisi, evet, okulları kesinlikle açmalıyız. Ve Dr. Fauci'yi dinlemeyi bırakmamız lazım artık. Bu adam Bill ve Melinda Gates tarafından finanse ediliyor.
Ve hepimizin bildiği bir gerçek var. Jeffrey Epstein iyi bir adam değil.
Ve Bill Gates, Jeffrey Epstein ile çok uzun vakit geçirdi.
ve bence çocuklarımıza nasıl davranacağımız hakkında bir pedofili dinlemekten vazgeçmeliyiz. Bu kadar. Ve pedofillerle vakit geçiren insanları da dinlememeliyiz.
Yani Bill Gates benim çocuğuma bakmak isteseydi kesinlikle müsade etmezdim.
Ve onun tavsiye ettiği aşıyı da kullanmayacağım.
Bill Gates Dr. Fauci'den Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın başında oturmasını istemişti.
Hem Bill Gates hem Dr. Fauci, bunlar ahlaksız adi insanlar.
Bill Gates sürekli olarak pedofillerle vakit geçiriyor.
Bill Gates Jeffrey Epstein ile bir sürü vakit geçiriyor.
Niye? Hastalıklı birşey bu.
Clark teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Kaynaklar:
https://youtu.be/v5v7NOQdtnI
https://twitter.com/littllemel/status/1283315638979768320
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