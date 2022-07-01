A great doctor has passed away

https://www.infowars.com/posts/breaking-dr-vladimir-zev-zelenko-passes-away/ Dr Vladimir Zelenko, världens mest kända läkare, har avlidit.

I dag har vår käre vän och en sann hjälte för mänskligheten, dr Vladimir Zelenko, lämnat sin jordiska kropp och förts upp till de härliga rikena, varifrån han kommer att fortsätta sin kamp för en bättre framtid för mänskligheten.

Zelenko

Kära frihetskrigare,

För två år sedan hade ingen i världen hört talas om denna ödmjuka familjeläkare från ett litet judiskt samhälle i New York, där hans patienter betraktade honom som en del av sin familj på grund av hans ömma omvårdnad.

Nu är han den mest kända läkaren i världen.

Vad hände?

Låt mig dela med mig av födelsen av en av mänsklighetens största hjältar...När pandemin slog till 2020 hörde dr Zelenko talas om vetenskapens rockstjärna, professor Didier Raoult från Frankrike, som framgångsrikt hade behandlat 4 000 C0V!D-patienter med hjälp av en kombination av hydroxiklorokin och azitromycin. Nästan alla hans patienter återhämtade sig på några dagar.

Professor Didier Raoults behandling av C-19 visade sig vara praktiskt taget 100 procent effektiv.

Dr Zelenko läste om den framgångsrika behandling som denna vetenskapliga världsaktuella auktoritet funnit och bestämde sig för att använda den för sina egna patienter. Han lade till zink i blandningen för att ytterligare öka protokollets effektivitet. På kort tid behandlade han framgångsrikt över 500 C-19-patienter, som alla tillfrisknade. Ingen behövde intuberas eller läggas in på sjukhus och ingen hade allvarliga biverkningar.

Dr Zelenko var upprymd över detta resultat och skickade ett personligt videomeddelande till president Trump. Resten är historia: presidenten twittrade ut denna fantastiska nyhet till världen, och på nolltid fick hundratals miljoner människor höra talas om detta billiga, säkra och effektiva botemedel mot C-19. Tusentals läkare världen över började använda det och räddade miljontals liv.

Under de senaste två åren har Dr Zelenkos team hjälpt 6 000 C-19-patienter att tillfriskna, och Dr Zelenko har utbildat tusentals andra läkare världen över att använda detta protokoll. Miljontals värdefulla människor har tillfrisknat från C-19 tack vare Zelenko-protokollet.

Italien började använda hans protokoll dagen efter en intervju med dr Zelenko i deras största tidning. I Israel infördes det också, efter diskussioner med hälsoministern, och Brasiliens regering integrerade också hans behandling, med stor framgång.

Brasiliens president Bolsenaro, USA:s president Trump och Israels hälsominister bad alla dr Zelenko att behandla dem när de hade C-19, med snabb återhämtning som resultat.

Den inverkan som denna ödmjuka familjeläkare från ett judiskt samhälle i New York hade på vår värld är obeskrivlig. Han nominerades till Nobels fredspris och frihetsmedaljen på grund av sin enorma livräddande inverkan på mänskligheten.

Extremt motstånd från det kriminella etablissemanget.

Allt detta är de goda nyheterna. De dåliga nyheterna är att dr Vladimir Zelenkos insatser inte togs emot väl av det kriminella läkemedelsetablissemanget. Dr Zelenko började få regelbundna dödshot och censurerades på Twitter, Facebook och i stort sett överallt där de kunde censurera honom.

Världshälsoorganisationen, som ägs och kontrolleras av privata finansiella enheter, beslutade att de var tvungna att stoppa hans lösning på pandemin.

Vi måste förstå följande: När WHO förklarar en pandemi blir de bokstavligen en världsregering. Alla nationers lagar och konstitutioner upphävs och endast det som WHO säger gäller.

Detta bekräftas av experter på högsta nivå från WHO och FN, som förklarar att Världshälsoorganisationen har inrättats särskilt för att bli en världsregering. De behöver dock en så kallad hälsokris av internationellt intresse, eller helt enkelt en pandemi.

När en lösning för en världsomspännande hälsokris väl har hittats är deras styre över. Därför var nyheten om att en okänd familjeläkare berättade för världen om en lösning inte vad de ville höra.

Som du kan se i dokumentären THE PLAN har WHO en plan för tio år av infektionssjukdomar. WHO:s virolog Marion Koopmans, som också arbetade vid Wuhan-laboratoriet för virologi, sade bokstavligen i nederländsk nationell television att WHO redan i flera år hade en plan för pågående pandemier från 2020 till 2030.

StopWorldControl.com