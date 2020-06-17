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Yeshua - Background Music - Fundo Musical
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39 views • June 17, 2020
Zezu Klisɩ (kouya); *Yesu Kristo (nganga); ᾿Ιησοῦς Χριστὸς (Ελληνιστική Κοινή/Grécia); Ala xa Mixi Sugandixi lsa (susu); Anderú (pataxó); Apo Jesu-Cristo (maga-antsi ayta); Apu Kesu Kiristu (pamplona atta); AYesu Kristo (maskelynes); Azezi-krisi (fare fare); Chi̍i̍sū Ki̍li̍ti̍ (Kisi); Ciise Masiix (somali); Cristo Jeso'osən' (zapoteco yatzachi); Cristo Jesus (agutaynen); Cristo Jesús (povoados náuatlesSerra e Sudeste; mixteco yosondúa); Disas Krays (manobo obo); Djesu God-Waŋarrwuruy (dhangu); Djesu-Christtja (djambarrpuyngu); Dseaˋ Jmáangˉ (chinanteco comaltepeco); Dyisas Krayst (blaans koronadal e saran gani); Dzesu Kiristuho (guhu-samane); Eesusi Riosie Weratiame (huarijio); Esukristo (lowland tarahumara); Esuquidistu (matsé); Geso Kristo (yine); Gesù Cristo (italiano); Gesù Kristu (maltês); Gusi Yesus Kristus (basa java); Gusti Yésus Kristus (basa java Suriname e javanês caribenho); Ɣaysa Ǝlmǝsix (tawallammat tamajaq); Ɣisa Ălmasex (tamaxeque); Hesu Cristo (guarani caiová); Hesu Kristo (mayoyao ifugao); Hesu-Kristu (papiamento); Hesukristo (otomi querétaro e papiamento/Curaçao); Hésus Kelistu (manobo cota bato); Hesus Kristu (agta cagayan central); Hiso Kristo (mamanwa); Hisokristo (botolan sambal); Hisu Kristo (agta umiray dumaget); Hisu Kristu (manobos ata, ilianen e matigsalug); Iaйсә Мәсиxнe (татарчага/tatar); Ida Hyang Yesus Kristus (basa bali); Ieesu' Kristo (tinputz); Ieisu Keliso (molima); Ieso Keliso (tuvaluano); Iesous Khristós (grego); Iesu Grist(cymraeg); Iesu Kaarisito (ramoaaina); Iesu Kalisito (pele ata); Iesu Karisito (canda, kuot, madak e sursurunga); Iesu Karisto (mussau-emira e tungag); Iesu Keliso (iamalele e Montanha Koiali); Ièsu Kérisö (ajië); Iesu Keriso (daga, ewage-notu, hiri motu, kanasi, keapara, korafe-yegha, maiua, ömie, orokaiva, samoano, sinaugoro e ubir); Iésu Kériso (paicî); Iesu Kirisuto (japonês); Iesu Kristo (halia, kunimaipa, mekeo, nehan, norte Tanna, paama e uripiv-wala-rano-atchin); Iesu Kr̃isto (tangoa); Iesu Krɨsto (whitesands); Iēsū Mesia (Māori Kūki 'Āirani); Iesu Tau Ito-yavuha (minaveha); Iesui Aika'iwat (saterê-auê); Iesus Christ (eusquera); Iesus Christus (latim e vulgata latina); Iesus Karais (mengen); Iesus Kraist (nakanai); Iesus Kristus (bari ai, lote, manam e qaqet); Iesusi Karaisirara (vinata-konkopira/sul Tai rora); Iesvs Cristvs (latim antigo); Ihsouv Cristov (grego com latim antigo); Ihu Karaiti (Māori); Ihu Karaitirara (arau/norte Tai rora); Iisa Masi (dangaléat); Iisaa Almasiihu (fulfuldes maasina e Nigéria Ocidental); Iisos Hristos (gagaus dili); Insa Almasihi (mwani); Íosa Críost (gaeilge); Isa al-Masi (kenga); Isa al-Masiih (árabe tchadiano); Isa Almasi (kalagan, tausug e yakan); Isa Mesih (curdo); Îsa Mesîh (kurmanji); Ísa Mesih'in (turco); Isa Mesihiň (türkmençe/turquemeno); Ísa Məsihin (azerbaidjanês); Isiso Kolaiso (ama); Isoyi Mase (Инститyт лepeвoдa Библии); Isu Karaisitiba (fore); Ísu Káráísitintafesa (awiyaana); Ísu Káráísitintavesa (kosena); Isu Krista (gangsta); Isu Kristo (bola); Isua Krista (mizo luchaie naga zeme); Ísúkirísut (candoshi-shapra); Isukristui (subanen central); Isus Cristos (română); Isus Hristos (romeno); Isus Krist (hrvatski); Isusa Hrista (Graco-srpski); Isusa Krista (bósnio e croata); Itota Codito (waorani); Îtu Káríqtoma (usarufa); Iyesu Keriso (umanakaina); Izesu Kilistó (alekano); Izesu' Kilisito' (dano); Iησούς Xριστός (Ελληνικά); Iийса Kъoaбaлвaъp (гӀалгӀай мотт/inguche); Iисa Macиxl (дарган мез/dargi e магӀарул мацӀ/avar); Iисa Мecитъ (агъул чIал/agul); Iъlaсa Mусуд (мыхӀабишды чӀел/rutul); Je³su² Kris²tu³jah¹lai²li² (sul Nambikwára); Jedus Christ (crioulo inglês Sea Island e gullah); Jeesus Kristus (eesti keel/estoniano, raamattue suômi); Jeezas Krais (crioulo belizenho); Jeju *Kərist(sar); Jeju Kirisitɨ (gor); Jeju Krist (mbay); Jeju Kristi (ngambay); Jeju Kritu (caiapó); Jejui Kristu (caiabi); Jejus Kris (apinajé); Jesesi Kelestesi (aukan); Jeso Kilisito (ila); Jeso Kreste (naro); Jeso Kris (kim); Jeso-Kristo (ibatan); Jesoa Kristy (plateau malaguês); Jesocurisito (urarina); Jesoes Kristoes (basa sunda/alkitab); Jesokirishito (achaninca pajonal e machiguenga); Jesoquirishito (achaninca e caquinte); Jesoquirisito (nomatsiguenga); Jesos Christ (algonquim); Jesosa Quito (ese eja); Jesosi Keesitu (saramaccan); Jesosy Kristy (malaguenho); Jesu Christ (Myanmar-sizang e zo); Jesu Cristo (agta casiguran dumagat, bantu, binukid, bontok central, ivatan, kankanaey, manobo saran gani e tucano); Jesu Cristu (balangao e sul Kalinga); Jesu Keresete (tswana); Jesu Keriso (arifama-miniafia e ese); Jesu Khrista (nagas konyak e moyon; vaiphei); Jesu Khristu (siSwati); Jesu Kilisto (numanggang); Jesu Kirisii (mokole);
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