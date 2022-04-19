ENTREVISTA (1/2) AL DR. GUERY CORDERO: Plandemia - “Seres” ancestrales y poderes ocultos que nos manipulan, controlan y explotan.

La periodista y conductora María Eva Díaz entrevista al Dr. Guery Cordero, especialista en medicina integrativa, sociología, psicología, historia y en lengua sumeria (entre otras lenguas ancestrales).Acompaña en la entrevista Santiago Caviglia, consultor activista especialista en anti plandemia, estrategias y conductas humanas.Sumeria, nuestra Civilización “madre”.- Los misteriosos y siniestros personajes que la han regido: sus “dioses”, “semidioses”, gobernantes, religión, costumbres, lengua y cultura.- ¿Qué relación existe entre nuestro presente y ese oscuro pasado?- Nuestra historia, la “creación” del Hombre (Humanidad), actuales religiones y nuestra Pascua Cristiana y Pesaj Judío, ¿están relacionados con la “religión” de aquella época?- Todo esto, ¿es anterior a la antigua Civilización Sumeria?- Nuestras lenguas (lenguaje) y escrituras, ¿nacen de dicha ancestral civilización?- Todo esto, ¿ha sido desde esa época una premeditada mentira y maquiavélica manipulación la cual generó y sigue generando en la Humanidad una atroz disonancia cognitiva?- Todo esto, ¿directamente repercute en nuestra salud causándonos enfermedades y muerte?- Dichas consecuencias, ¿están directamente relacionadas con nuestra actual apocalíptica situación de plandemia?- Las principales corporaciones internacionales, mega magnates mundiales y nuestros gobernantes, ¿son títeres al servicio de estos misteriosos “seres” y siniestros poderes supra nacionales?- Tras todo esto, desde hace varios siglos, ¿se viene gestando un conspirativo Nuevo Orden Mundial con el fin de controlar, destruir y explotar a toda la Humanidad?- Para estos misteriosos poderes que todo lo controlan, nosotros como Humanidad, ¿somos una Granja Humana?- Por no querer como Humanidad afrontar los problemas cotidianos de nuestra vida y por haber delegado en ellos la responsabilidad de resolver los mismos, ¿nos hemos convertido en una masa boba muy dependiente y por ende vulnerable, carente, limitada y fácilmente controlable y explotable?Ver Trailer:Entrevista al Dr. Guery Cordero: Civilización Sumeria, lenguaje y disonancia cognitiva, manipulación a la Humanidad y actuales consecuencias.Ver Síntesis:Entrevista al Dr. Guery Cordero: “Seres” ancestrales y poderes ocultos. Manipulación del lenguaje y disonancia cognitiva. Actuales consecuencias.