Omagekkie Ilona is het spoor volkomen bijster!

Wappie Ilona Piris doet nog lekker mee voor haar leeftijd, hippe kleertjes, kek brilletje en op naar de demonstraties! Daar doet ze een dansje en voelt zich verbonden met de andere gekkies.

Ilona heeft het livedingessen ontdekt en daar doet ze dan ook graag aan mee.

Wappie Ilona, volkomen maar dan ook helemaal het spoor bijster, dat is de kracht van Facebook! Nou Ilona, van harte welkom hier, goed je best blijven doen want we verwachten nog heel veel van je!