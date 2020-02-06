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2020 02 06 -TRAILER ΟΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ
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9 views • February 05, 2020
ΧΤΥΠΟΥΝ ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΝΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΣ.
ΤΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ?
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ?
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ??
ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
Ή ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ???
ΠΕΜΠΤΗ 06-02-2020 ΣΤΙΣ 21:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΚΛΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ
ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΚΑΛΕΣΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ !
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΣ.
ΤΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ?
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ?
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ??
ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
Ή ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ???
ΠΕΜΠΤΗ 06-02-2020 ΣΤΙΣ 21:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΚΛΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ
ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΚΑΛΕΣΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ !
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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