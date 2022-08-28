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Dr James Davies: Η Διασύνδεση της Ψυχιατρικής & των Μεγάλων Φαρμακοβιομηχανιών [Επεισόδιο 4 από 4]
NIOLAND
NIOLAND
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13 views • August 28, 2022

- Το Πρώτο Επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/2cb4a680-d95d-4b46-8d42-7de51381c87f


- Το Δεύτερο Επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/212cce5b-3ac1-435e-b7e3-2ec68dad66a3


- Το Τρίτο Επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/971a0d62-172d-4bbc-89fa-8b709275db31


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ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ.


ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ.


- «Μα γιατρέ μου όλα αυτά τα συμπτώματα που έχω ?»

- «Οι εξετάσεις σου είναι καθαρές δεν έχεις τίποτα, μάλλον πρέπει να σε εξετάσει ο συνάδελφος ψυχίατρος!»


O αριθμός των ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί από 106 τη δεκαετία του 1960 σε περίπου 370 σήμερα;


Γιατί ο ορισμός της ψυχικής διαταραχής έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλο και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας;


Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ακολουθούν ερωτήσεις από το κοινό και πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις από τον Δρ. James Davies όπως:


«Η ομοφυλοφιλία όπως γνωρίζετε ότι ήταν μια ψυχιατρική διαταραχή μέχρι το 1974 και μετά το 1974 φαίνεται ότι αν είστε ομοφυλόφιλος σήμερα τότε είστε εντάξει, τώρα δεν πάσχετε από αυτή την ψυχιατρική κατάσταση αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ενδεικτικό των πολιτισμικών διαδικασιών πίσω από τις αποφάσεις σχετικά με το αν αποδεχόμαστε ή όχι κάποια πράγματα.»


«Η ταξινόμηση των φαινομένων είναι μια θεμελιωδώς ανθρώπινη εμπειρία και νομίζω ότι το να το κάνετε αυτό σε σχέση με τα διαφορετικά είδη συναισθηματικής δυστυχίας έχει νόημα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό που κάνει το DSM, το DSM κάνει κάτι περισσότερο από αυτό, αυτό που κάνει είναι ότι στη συνέχεια αποφαίνεται πάνω στο νόημα της εμπειρίας που ταξινομεί, ονομάζοντάς την δυσλειτουργία, διαταραχή, ασθένεια, με άλλα λόγια εισάγει αυτές τις ταξινομήσεις.»


«Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου συμμετέχουμε σε ένα τεράστιο δημόσιο πείραμα με όλο και περισσότερους ανθρώπους να παίρνουν αυτά τα φάρμακα για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πραγματικά ακόμη δεν γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο αυτό το είδος συνταγογράφησης βλάπτει τους ανθρώπους.»


Ο Δρ. James Davies αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2006 με διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνική και Ιατρική Ανθρωπολογία.


Είναι καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Roehampton και επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής. Ο James έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, στην Οξφόρδη, το Όσλο, το Μπράουν, το UCL και το Κολούμπια.


Έχει γράψει για τους Times, το New Scientist, τον Guardian και το Salon και είναι συγγραφέας του best seller βιβλίου: “Εξιχνιάστηκε: Γιατί η ψυχιατρική κάνει περισσότερο κακό παρά καλό” [Cracked: why psychiatry is doing more harm than good].


Είναι καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Roehampton και επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής. Ο James έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, στην Οξφόρδη, το Όσλο, το Μπράουν, το UCL και το Κολούμπια.


Έχει γράψει για τους Times, το New Scientist, τον Guardian και το Salon και είναι συγγραφέας του best seller βιβλίου: “Εξιχνιάστηκε: Γιατί η ψυχιατρική κάνει περισσότερο κακό παρά καλό” [Cracked: why psychiatry is doing more harm than good].


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ΠΗΓΗ: Psychiatry & Big Pharma: Exposed - Dr James Davies, PhD - https://www.youtube.com/watch?v=-Nd40Uy6tbQ


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Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND


2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/


3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND


4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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bigpharmadsmjamesdaviespsychiatricfascism
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