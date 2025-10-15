Komunikacyjna nanotechnologia NATO wykrywana w ludziach. Prezentacja Jesse Beltrana.

W tym wywiadzie zaprezentowane są nanomateriały jakie podano do populacji podczas plandemi Covid-19, które służą do śledzenia i potencjalnie sterowania różnymi funkcjami człowieka czy do psychotroniki. Te systemy służą również jako biologiczna bramka płatnicza do płacenia ludzkim ciałem. Jesse Beltran prezentuje również dostępny na rynku sprzęt do skanowania ciała człowieka w poszukiwaniu tych nanonadajników z których niektóre działają na częstotliwościach zarezerwowanych dla NATO i innych agencji rządowych...





Więcej na temat nanotechnologii: https://www.prisonplanet.pl/multimedia/prelekcja_-,p18694159