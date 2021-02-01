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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΡΜΑΝΙΑ _ Στις Η.Π.Α έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος & δεν έχουν πολιτική διοίκηση. (Δείτε το άρθρο στην περιγραφή του βίντεο)
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180 views • February 01, 2021
Αυτή την στιγμή στις Η.Π.Α έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος & δεν έχουν πολιτική διοίκηση.
Από τη φίλη Giota Petrou: 1. Αυτή την στιγμή οι Η.Π.Α δεν έχουν πολιτική διοίκηση. Έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και διοικούν δύο στρατηγοί ένας πρώην υπουργός Άμυνας και ένας εν ενεργεία των δυνάμεων των πεζοναυτών
2. Η ορκωμοσία ήταν βιντεοσκοπημένη και παράνομη.,στην Ισπανία η ορκωμοσία είχε ληφθεί 12 ώρες πριν να την δούμε εμείς.
3. Η Ουάσιγκτον είναι υπό στρατιωτική κατοχή τώρα με 28000 άνδρες και στη συνέχεια με 6500 άνδρες.
4. Η Ουάσιγκτον είναι αποκλεισμένη από στεριά ,αέρα και θάλασσα,δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς πλην των στρατιωτικών δυνάμεων .
5. Η αντιφα καταστρέφουν τα γραφεία του δημοκρατικού Κόμματος γιατί δεν πληρώθηκαν.
6. Η ορκωμοσία είναι παράνομη διότι οι Η.Π.Α δεν είναι πλέον ανώνυμη εταιρεία αλλά Κράτος,και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε θα κατασχεθούν από τον στρατό.
7. Ο Πρόεδρος Τραμπ άλλαξε την έδρα του Καπιτωλίου του Κράτους ,αυτό που υπάρχει ήταν της Α.Ε.
8. Ο στρατιωτικός νόμος επεβλήθη διότι υπήρξε παρέμβαση ξένης δύναμης στην εκλογική διαδικασία.
9. Μέχρι τώρα η Ουάσιγκτον ήταν κράτος εν κράτει υπό ξένη δύναμη.
10. Στο Βατικανό κατασχέθηκαν 32 πεντάκις εκατομμύρια σε χρυσό και μέρος αυτών χρησιμοποιήθηκε με παρέμβαση και συμφωνία του Προέδρου Τραμπ ώστε η Ιταλία να ανακτήσει την ανεξαρτησία της.
11. Ο Τραμπ θα ορκιστεί στις 4 Μαρτίου σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1776 .
12. Ganor ,Miller τα ονόματα των στρατηγών .FEMA , US ARMY αντίστοιχα.
13. Αντιπρόεδρος ο Πομπεο.
14. Ο φράχτης στον Λευκό Οίκο έχει τις κλειδαριές από έξω γιατί δεν ανήκε στις Η.Π.Α
15. Η ορκωμοσία είναι παράνομη και διότι πριν είχε κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος λόγω παρέμβασης ξένης δύναμης στις εκλογές.
16. Ούτε υπήρχε εξουσιοδοτημένος για να κάνει την ορκωμοσία.
ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΛΑΞΗ
(... όποιοι μπορούν να έχουν στοιχεία, ας το διασταυρώσουν)
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/01/blog-post_144.html#more
Από τη φίλη Giota Petrou: 1. Αυτή την στιγμή οι Η.Π.Α δεν έχουν πολιτική διοίκηση. Έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και διοικούν δύο στρατηγοί ένας πρώην υπουργός Άμυνας και ένας εν ενεργεία των δυνάμεων των πεζοναυτών
2. Η ορκωμοσία ήταν βιντεοσκοπημένη και παράνομη.,στην Ισπανία η ορκωμοσία είχε ληφθεί 12 ώρες πριν να την δούμε εμείς.
3. Η Ουάσιγκτον είναι υπό στρατιωτική κατοχή τώρα με 28000 άνδρες και στη συνέχεια με 6500 άνδρες.
4. Η Ουάσιγκτον είναι αποκλεισμένη από στεριά ,αέρα και θάλασσα,δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς πλην των στρατιωτικών δυνάμεων .
5. Η αντιφα καταστρέφουν τα γραφεία του δημοκρατικού Κόμματος γιατί δεν πληρώθηκαν.
6. Η ορκωμοσία είναι παράνομη διότι οι Η.Π.Α δεν είναι πλέον ανώνυμη εταιρεία αλλά Κράτος,και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε θα κατασχεθούν από τον στρατό.
7. Ο Πρόεδρος Τραμπ άλλαξε την έδρα του Καπιτωλίου του Κράτους ,αυτό που υπάρχει ήταν της Α.Ε.
8. Ο στρατιωτικός νόμος επεβλήθη διότι υπήρξε παρέμβαση ξένης δύναμης στην εκλογική διαδικασία.
9. Μέχρι τώρα η Ουάσιγκτον ήταν κράτος εν κράτει υπό ξένη δύναμη.
10. Στο Βατικανό κατασχέθηκαν 32 πεντάκις εκατομμύρια σε χρυσό και μέρος αυτών χρησιμοποιήθηκε με παρέμβαση και συμφωνία του Προέδρου Τραμπ ώστε η Ιταλία να ανακτήσει την ανεξαρτησία της.
11. Ο Τραμπ θα ορκιστεί στις 4 Μαρτίου σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1776 .
12. Ganor ,Miller τα ονόματα των στρατηγών .FEMA , US ARMY αντίστοιχα.
13. Αντιπρόεδρος ο Πομπεο.
14. Ο φράχτης στον Λευκό Οίκο έχει τις κλειδαριές από έξω γιατί δεν ανήκε στις Η.Π.Α
15. Η ορκωμοσία είναι παράνομη και διότι πριν είχε κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος λόγω παρέμβασης ξένης δύναμης στις εκλογές.
16. Ούτε υπήρχε εξουσιοδοτημένος για να κάνει την ορκωμοσία.
ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΛΑΞΗ
(... όποιοι μπορούν να έχουν στοιχεία, ας το διασταυρώσουν)
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/01/blog-post_144.html#more
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