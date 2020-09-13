© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Beekwielder gaat verhaal halen.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
78 views • September 13, 2020
Parasiet Beekwielder was een beetje boos. Naar aanleiding van wat filmpjes op een YouTube kanaal werd ze een beetje pissig en omdat anderen hadden verteld dat de filmpjes werden geplaatst door ene Egdom ging ze daar verhaal halen.
Te gek voor woorden natuurlijk, maar beneveld als ze is, maakt haar dat helemaal niets uit.
Camerageil als ze is (alles voor de views) vecht ze dit niet privé uit, maar gooit alles live op Facebook.
Bedankt Beekwielder, nu kan iedereen zien wat voor aso je werkelijk bent.
Dat ritje heeft ze kunnen maken dankzij de donaties van anderen, die zullen ook wel trots zijn.
Te gek voor woorden natuurlijk, maar beneveld als ze is, maakt haar dat helemaal niets uit.
Camerageil als ze is (alles voor de views) vecht ze dit niet privé uit, maar gooit alles live op Facebook.
Bedankt Beekwielder, nu kan iedereen zien wat voor aso je werkelijk bent.
Dat ritje heeft ze kunnen maken dankzij de donaties van anderen, die zullen ook wel trots zijn.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.