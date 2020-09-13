Beekwielder gaat verhaal halen.

Parasiet Beekwielder was een beetje boos. Naar aanleiding van wat filmpjes op een YouTube kanaal werd ze een beetje pissig en omdat anderen hadden verteld dat de filmpjes werden geplaatst door ene Egdom ging ze daar verhaal halen.

Te gek voor woorden natuurlijk, maar beneveld als ze is, maakt haar dat helemaal niets uit.

Camerageil als ze is (alles voor de views) vecht ze dit niet privé uit, maar gooit alles live op Facebook.

Bedankt Beekwielder, nu kan iedereen zien wat voor aso je werkelijk bent.

Dat ritje heeft ze kunnen maken dankzij de donaties van anderen, die zullen ook wel trots zijn.