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Warum Jesus doch einzigartig ist - Teil 1/2: Vorbemerkungen
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73 views • May 10, 2022
Vom November 2020: "Dieses Video (und der zugehörige PDF-Artikel) ist ein Versuch, gängige Mythen, Jesus Christus sei aus angeblich heidnischen Vorbildern "zusammengeklaut" worden, zu entkräften. In Teil 1 die Vorbemerkungen..."
Der zugehörige PDF-Artikel ist zu finden unter: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/a... ("Warum Jesus doch einzigartig ist"), oder auf scribd.com
Verwendete lizenzfreie Musik in ihrer Reihenfolge (für Teil 1 und 2):
- Audionautix: Temptation march
- Audionautix: The voyage
- Aaron Kenny: Desert caravan
- Evermusic: Departure
The Voyage von Audionautix unterliegt der Lizenz Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung 4.0". https://creativecommons.org/licenses/...
Künstler: http://audionautix.com/
Temptation march von Audionautix unterliegt der Lizenz Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung 4.0". https://creativecommons.org/licenses/...
Künstler: http://audionautix.com/
Verweis/Fussnote 1: interessante Untersuchungen dazu beispielsweise hier: http://www.biblicalcatholic.com/apolo... Oder hier: https://www.gotquestions.org/Deutsch/...
Verweis/Fussnote 2: Siehe zum Beispiel hier: https://www.focus.de/auto/neuheiten/r...
Verweis/Fussnote 3: Artikel "Der Heilige Gral - jetzt endlich enthüllt", von Michael Gauger 2018: https://files.basekit.com/de/b1/deb15... (auf zeitreisen-seeland.ch) oder auf nurfuerreiche.jimdo.com: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/a... oder aus scribd.com
Verweis/Fussnote 4: Siehe Verweis 3
Verweis/Fussnote 5: ebenda
Verweis/Fussnote 6: vor allem aus Aus Robert von Ranke-Graves' "Die weisse Göttin" (1948)
Verweis/Fussnote 7: Siehe Video „Der Same der Schlange“, auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ppys...
Verweis/Fussnote 8: Wenn man Robert von Ranke-Graves, einem Jesus-Kritiker und Verfechter alter Muttergottheiten, Glauben schenken will. Siehe z.B. sein Buch „Die weisse Göttin“ von 1948, S. 57 f., und 469. Mit einem hat er allerdings recht, und das schon 1948 (ebenda, S.574): „Obgleich der Westen nominell noch christlich ist, werden wir in der Praxis von einem unheiligen Triumvirat regiert, bestehend aus Pluto, dem Gott des Reichtums, Apollon, dem Gott der Wissenschaft, und Merkur, dem Gott der Diebe.“ Die christliche Heiligste Dreifaltigkeit gebärdet sich anders.
Der zugehörige PDF-Artikel ist zu finden unter: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/a... ("Warum Jesus doch einzigartig ist"), oder auf scribd.com
Verwendete lizenzfreie Musik in ihrer Reihenfolge (für Teil 1 und 2):
- Audionautix: Temptation march
- Audionautix: The voyage
- Aaron Kenny: Desert caravan
- Evermusic: Departure
The Voyage von Audionautix unterliegt der Lizenz Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung 4.0". https://creativecommons.org/licenses/...
Künstler: http://audionautix.com/
Temptation march von Audionautix unterliegt der Lizenz Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung 4.0". https://creativecommons.org/licenses/...
Künstler: http://audionautix.com/
Verweis/Fussnote 1: interessante Untersuchungen dazu beispielsweise hier: http://www.biblicalcatholic.com/apolo... Oder hier: https://www.gotquestions.org/Deutsch/...
Verweis/Fussnote 2: Siehe zum Beispiel hier: https://www.focus.de/auto/neuheiten/r...
Verweis/Fussnote 3: Artikel "Der Heilige Gral - jetzt endlich enthüllt", von Michael Gauger 2018: https://files.basekit.com/de/b1/deb15... (auf zeitreisen-seeland.ch) oder auf nurfuerreiche.jimdo.com: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/a... oder aus scribd.com
Verweis/Fussnote 4: Siehe Verweis 3
Verweis/Fussnote 5: ebenda
Verweis/Fussnote 6: vor allem aus Aus Robert von Ranke-Graves' "Die weisse Göttin" (1948)
Verweis/Fussnote 7: Siehe Video „Der Same der Schlange“, auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ppys...
Verweis/Fussnote 8: Wenn man Robert von Ranke-Graves, einem Jesus-Kritiker und Verfechter alter Muttergottheiten, Glauben schenken will. Siehe z.B. sein Buch „Die weisse Göttin“ von 1948, S. 57 f., und 469. Mit einem hat er allerdings recht, und das schon 1948 (ebenda, S.574): „Obgleich der Westen nominell noch christlich ist, werden wir in der Praxis von einem unheiligen Triumvirat regiert, bestehend aus Pluto, dem Gott des Reichtums, Apollon, dem Gott der Wissenschaft, und Merkur, dem Gott der Diebe.“ Die christliche Heiligste Dreifaltigkeit gebärdet sich anders.
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