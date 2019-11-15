© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
1974-11-03 Lazio vs Inter 1-2 (Domenica Sportiva)
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
11 views • November 15, 2019
Lazio vs Inter 1-2
Domenica 3 novembre 1974 - Roma, stadio Olimpico
Campionato di Serie A 1974/75 - V giornata - inizio ore 15,30
LAZIO: Pulici F., Polentes, Martini (35' D'Amico), Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, Badiani. (12 Moriggi, 13 Ghedin). All. Maestrelli.
INTER: Bordon I., Oriali, Fedele, Catellani, Giubertoni, Bini, Mariani G. (83' Muraro), Mazzola (I), Boninsegna, Scala N., Nicoli. (12 Vieri L., Moro A.) All. Suarez.
Arbitro: sig. Gonella di Torino.
Marcatori: 23' Re Cecconi, 53' Oddi (aut), 58' Fedele.
Note: giornata rigida, cielo coperto, terreno scivoloso. Ammoniti Mariani e Frustalupi. Angoli 10-4 per la Lazio. Sorteggio antidoping per Martini, Wilson, D'Amico, Bordon, Oriali, Nicoli. Leggero infortunio a Martini (strappo muscolare) al 33° del p.t.
Spettatori: 70.000 circa. Incasso £. 196.038.900
Domenica 3 novembre 1974 - Roma, stadio Olimpico
Campionato di Serie A 1974/75 - V giornata - inizio ore 15,30
LAZIO: Pulici F., Polentes, Martini (35' D'Amico), Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, Badiani. (12 Moriggi, 13 Ghedin). All. Maestrelli.
INTER: Bordon I., Oriali, Fedele, Catellani, Giubertoni, Bini, Mariani G. (83' Muraro), Mazzola (I), Boninsegna, Scala N., Nicoli. (12 Vieri L., Moro A.) All. Suarez.
Arbitro: sig. Gonella di Torino.
Marcatori: 23' Re Cecconi, 53' Oddi (aut), 58' Fedele.
Note: giornata rigida, cielo coperto, terreno scivoloso. Ammoniti Mariani e Frustalupi. Angoli 10-4 per la Lazio. Sorteggio antidoping per Martini, Wilson, D'Amico, Bordon, Oriali, Nicoli. Leggero infortunio a Martini (strappo muscolare) al 33° del p.t.
Spettatori: 70.000 circa. Incasso £. 196.038.900
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.