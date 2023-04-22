España: extorsión, saqueo e impuestos confiscatorios

No, los impuestos no son para Sanidad, Educación y Carreteras. Desengáñate.

Es para que los del gobierno de turno roben a manos llenas y vivan una vida de lujo ellos, sus familias y sus amigos.

No sigas financiándolos con el sudor de tu frente. Vete de España.

Incluso eligiendo un país al azar te van a sangrar menos que en España, pues ya tenemos el dudoso honor de ser el país que más impuestos cobra a sus ciudadanos del mundo.

Extracto de una entrevista de Alvise Pérez, uno de los contados periodistas independientes que no se han vendido como el resto al mejor postor.

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