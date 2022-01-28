Η Οριστική Αποδόμηση της Ιολογίας ...

Αφήγηση στα αγγλικά από Heather Lynn Bruno ( IG@magicaldancer7 )

"Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για ένα απίστευτο ιστορικό γεγονός. Χάρη στον μικροβιολόγο Stefan Lanka, έχουμε πλέον την τελική, επίσημη διάψευση της ιολογίας."



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