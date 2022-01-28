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Η Οριστική Αποδόμηση της Ιολογίας ...
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113 views • January 28, 2022
Αφήγηση στα αγγλικά από Heather Lynn Bruno ( IG@magicaldancer7 )
"Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για ένα απίστευτο ιστορικό γεγονός. Χάρη στον μικροβιολόγο Stefan Lanka, έχουμε πλέον την τελική, επίσημη διάψευση της ιολογίας."
(ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ: Οι απόψεις που αναφέρονται / αναγράφονται στα μεταφραζόμενα βίντεο δεν υιοθετούνται απο τους μεταφραστές. Οι μεταφραστές δεν ευθύνονται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό των βίντεο στην αλλοδαπή γλώσσα.)
"Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για ένα απίστευτο ιστορικό γεγονός. Χάρη στον μικροβιολόγο Stefan Lanka, έχουμε πλέον την τελική, επίσημη διάψευση της ιολογίας."
(ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ: Οι απόψεις που αναφέρονται / αναγράφονται στα μεταφραζόμενα βίντεο δεν υιοθετούνται απο τους μεταφραστές. Οι μεταφραστές δεν ευθύνονται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό των βίντεο στην αλλοδαπή γλώσσα.)
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