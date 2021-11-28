Aufruf zum Generalstreik! - Es geht um alles

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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!

Wir alle legen von Montag, den 29. 11. eine Woche lang die Arbeit nieder!

B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreiten

Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!

Egal ob Tankstellenbetreiber, Verkäufer, Arzt, Pfleger, Anwalt, Richter, Fahrer oder anderes, egal ob selbständig oder angestellt.

Wir sind für eine diskiminlerungsfreie Gesellschaft und stehen zusammen!

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awakerⅠ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠWenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!Wir alle legen von Montag, den 29. 11. eine Woche lang die Arbeit nieder!B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreitenWenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!Egal ob Tankstellenbetreiber, Verkäufer, Arzt, Pfleger, Anwalt, Richter, Fahrer oder anderes, egal ob selbständig oder angestellt.Wir sind für eine diskiminlerungsfreie Gesellschaft und stehen zusammen!• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords corona-newsstreiksolidaritaet

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