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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Список вопросов (кратко):
00:00 Вступление.
0:13 Почему стало мало звёзд на Небе?
0:48 На чём основывается действенность молитвы за других?
2:54 Когда человек уходит из этой жизни, который не знал или не осознавал Приход Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, после выхода из тела, он сразу это осознаёт?
4:19 Вопрос об Антарктиде.
5:37 Можно ли построить Идиллию и Гармонию так, чтобы не было ничего негативного?
6:08 Вопрос о ПростРАнствах во Вселенной, где ещё нет Света.
6:29 Вопрос о мерности Земли.
7:25 Вопрос об алмазном куполе над Землёй.
8:59 Возможна эволюция без познания зла и негатива?
11:01 В чём состоит великое Знание, заложенное в сострадании другим?
Чудо Познания. Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 1. Читает Автор. СТРАНИЦА ТЕКСТОВОЙ ВЕРСИИ https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-1
Книга «Чудо Познания» — https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/