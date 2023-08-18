01 verANTWORTung Teil 3

verANTWORTung Teil 3

Wenn wir frei und souverän werden wollen, dann ist verANTORTung im Sinne der Fähigkeit, Antworten in allen Lebensituationen zugeben, eine Grundbedingung. verANTWORTung hat dabei nichts mit Schuld zu tun.

Im dritten Teil geht es darum, wie wir Antworten in Form einer Aktion in voller Freiheit geben können und wie wir damit aktiv unsere Realität gestalten können.





Bitte abonniere auch meine Kanäle:

Rumble: https://rumble.com/user/Runenkraftraunen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpxoIRurqsK8mvo2lg33Zhw/videos

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/runenkraftraunen

Telegram: https://t.me/Runenkraftraunen





Wenn du meine Hingabe an die Runen, Musik und Meditationen unterstützen möchtest:

Paypal: paypal.me/pyrluc

oder

Kontoinhaber: Markus Becker

IBAN: BE33 9670 6273 7946, Bank code: TRWIBEB1XXX, Wise Europe SA, Avenue Louise 54, Room S52, 1050, Belgium

Vielen Dank!



