MUSLIM OBAMA THE ANTI-CHRIST?

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MUSLIM (GAY) OBAMA IS AN ANTICHRIST. IS HE THE ANTI-CHRIST? TIME WILL TELL BUT I CAN TELL YOU THIS. HE WAS PROBABLY CREATED IN A TEST TUBE. WE MUST ASK OURSELVES WGO IS BARAK (BARRY SATORO) OBAM'S PERSONAL RECORDS STILL SEALED BY OUR TRAITOR GOVERNMENT? ACCORDING TO (SUICIDED JOAN RIVERS) MICHELLE OBAMA IS A MAN. EXPOSING THIS IS WHAT GOT JOAN RIVERS MURDERED. I BELIEVE BARAK IS RUNNING JOE BIDEN'S PRESIDENCY FROM BEHIND THE SCENES. ONE THING IS FOR SURE! BARAK AKA BRRY IS NO CHRISTIAN AND IN WEARING A DEVIL OUTFIT IN THE VIDEO PHOTO, HE'S TRULY A WICKED MAN. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...