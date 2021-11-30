YUVAL NOAH HARARI - Transhumanism and Artificial Intelligence (Subtitulos Español)

YUVAL NOAH HARARI, historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén.



EL TRANSHUMANISMO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL YA ESTÁN EN MARCHA Y A LA VUELTA DE LA ESQUINA.



"Pronto tendremos el poder para rediseñar nuestros cuerpos y cerebro ya sea con Ingeniería Genética o mediante la conexión directa del cerebro con computadoras, o a través de la creación de entidades totalmente inorgánicas, Ingeniería Artificial (IA), afirma este científico".



"El medicamento se inyecta por debajo de la piel con una aguja y luego es activado con un dispositivo que se asemeja a un "cepillo de dientes" que le da un impulso eléctrico por una fracción de segundo permitiendo que el DNA penetre en las células del cuerpo y lleve a cabo su misión.