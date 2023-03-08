Folkets Radio - Gynocide - vårt största folkmord med Anna Vild och Per Shapiro

De så kallade häxprocesserna innebar falska angivelser, tortyr och massmord på miljontals kvinnor, varav många brändes levande på bål. Det är den skamligaste och mörkaste epoken i vår nordiska historia.

Det är dessutom ett brott vi på långa vägar inte har gjort upp med. Om detta handlar denna intervju med artisten och musikpoet Anna Vild, som utbildar sig till etnolog med inriktning på nordisk folklore.

Som 18-åring kom hon av en slump i kontakt med begreppet häxprocess i samband ett sångframträdande hon gjorde.

- Det ena ledde till det andra och fascinationen för det faktum att jag själv, liksom människorna omkring mig visste så otroligt lite om detta, som ju djupare jag grävde, visade sig vara det största folkmordet i nordisk historia, utvecklades med tiden till den röda tråden i hela mitt konstnärskap, säger hon.

Denna intervju i samband med den internationella kvinnodagen kommer också in på den aktuella debatten om ett könsneutralt språk och förslagen om att fasa ut ord som kvinna och moder.

Redigering: Samuel Tyskling

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