Elektrocultuur NR 5

Elektrocultuur is het slim gebruik maken van natuurlijke

elektrische en magnetische groeikrachten,

voor het verhogen van het rendement, land vruchtbaar

maken, de oogsten vergroten, de kwaliteit vergroten,

en oplossingen tegen ziekten en plagen.





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