Andreas Kress (FTAOL - From Truth And Other Lies)

In Ehren an Andreas, tragen wir nun eine Rede über sein bewegtes Leben vor.Sie basiert auf der Abschiedsrede 2022, wurde neu strukturiert, sowie mit einigen Details aus seinen Videos und Beiträgen ergänzt.





Wir hoffen, dass euch die Rede gefällt.

Vielen dürfte der Großteil bekannt sein und es wird nichts dran ändern was für ein besonderer Mensch Andreas für uns alle war.





Danke fürs zuhören und bis bald,

FTAOL-Mirror





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Originalrede 2022:

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/andreaskress1:5