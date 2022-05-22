Θάβοντας τη Δημοκρατία κάτω από το πρόσχημα της υγείας (Κριστίνα Άντερσον)

Θάβοντας τη Δημοκρατία κάτω από το πρόσχημα της υγείας...

Η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Άντερσον αποκαλύπτει τα αληθινά κίνητρα πίσω από τη συνθήκη του ΠΟΥ που θέλουν να περάσουν...

«Αν δώσετε εκτελεστικές εξουσίες σε ένα μη εκλεγμένο σώμα, τότε δεν έχετε πλέον δημοκρατία, δεν έχετε πλέον λογοδοσία εκλεγμένων αξιωματούχων και ποιον θα λογοδοτήσουν οι πολίτες για την αφαίρεση των δικαιωμάτων τους;»

"Καταργείτε την κυριαρχία από τον λαό, για τον λαό. Αυτό αφαιρείτε με αυτό. Και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν. Εάν αυτή η συνθήκη περάσει, μπορείτε να θάψετε τη δημοκρατία εντελώς."

"Πρέπει να δείτε τη μεγάλη εικόνα, τον στόχο όλων αυτών. Είναι η κατάργηση της δημοκρατίας, η αφαίρεση της ελευθερίας σας και δεν είναι πλέον να τηρείτε το κράτος δικαίου. Αυτό προσπαθούν να κάνουν".