© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Θάβοντας τη Δημοκρατία κάτω από το πρόσχημα της υγείας (Κριστίνα Άντερσον)
Follow
0
Share
Report
22 views • May 22, 2022
Θάβοντας τη Δημοκρατία κάτω από το πρόσχημα της υγείας...
Η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Άντερσον αποκαλύπτει τα αληθινά κίνητρα πίσω από τη συνθήκη του ΠΟΥ που θέλουν να περάσουν...
«Αν δώσετε εκτελεστικές εξουσίες σε ένα μη εκλεγμένο σώμα, τότε δεν έχετε πλέον δημοκρατία, δεν έχετε πλέον λογοδοσία εκλεγμένων αξιωματούχων και ποιον θα λογοδοτήσουν οι πολίτες για την αφαίρεση των δικαιωμάτων τους;»
"Καταργείτε την κυριαρχία από τον λαό, για τον λαό. Αυτό αφαιρείτε με αυτό. Και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν. Εάν αυτή η συνθήκη περάσει, μπορείτε να θάψετε τη δημοκρατία εντελώς."
"Πρέπει να δείτε τη μεγάλη εικόνα, τον στόχο όλων αυτών. Είναι η κατάργηση της δημοκρατίας, η αφαίρεση της ελευθερίας σας και δεν είναι πλέον να τηρείτε το κράτος δικαίου. Αυτό προσπαθούν να κάνουν".
Η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Άντερσον αποκαλύπτει τα αληθινά κίνητρα πίσω από τη συνθήκη του ΠΟΥ που θέλουν να περάσουν...
«Αν δώσετε εκτελεστικές εξουσίες σε ένα μη εκλεγμένο σώμα, τότε δεν έχετε πλέον δημοκρατία, δεν έχετε πλέον λογοδοσία εκλεγμένων αξιωματούχων και ποιον θα λογοδοτήσουν οι πολίτες για την αφαίρεση των δικαιωμάτων τους;»
"Καταργείτε την κυριαρχία από τον λαό, για τον λαό. Αυτό αφαιρείτε με αυτό. Και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν. Εάν αυτή η συνθήκη περάσει, μπορείτε να θάψετε τη δημοκρατία εντελώς."
"Πρέπει να δείτε τη μεγάλη εικόνα, τον στόχο όλων αυτών. Είναι η κατάργηση της δημοκρατίας, η αφαίρεση της ελευθερίας σας και δεν είναι πλέον να τηρείτε το κράτος δικαίου. Αυτό προσπαθούν να κάνουν".
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.