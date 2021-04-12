Μολυσμένες με καρκινογόνες ουσίες οι μπστονέτες των τεστ... 💥 Αν έχεις ψυχή, διάδωσέ το......

askitis 363 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

262 views • April 12, 2021



https://attikanea.info/%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%ae-%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf-%cf%84/

Όποιος εχει ψυχή ας διαμοιράσει αυτο το βίντεο

Όσοι δεν διαβάσατε την “ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ”, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος του σατανισμού τους.



“Θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για την επιστήμη και την τεχνολογία με ύπουλους τρόπους, έτσι ώστε να μην βλέπουν ποτέ τι συμβαίνει.



Θα καλυφθούν με δηλητήριο τα πάντα.



Τα δηλητήρια θα απορροφηθούν από το δέρμα και το στόμα τους. Θα καταστρέψουν το μυαλό και τα αναπαραγωγικά τους συστήματα.



Τα δηλητήρια θα είναι κρυμμένα σε όλα όσα τους περιβάλλουν : σε αυτά που πίνουν, τρώνε, αναπνέουν και φορούν.”



Οι μπατονέτες των τέστ είναι ένα ακόμη όπλο τους.



ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ.



ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.







Καλλιόπη Σουφλή







Υ.Γ. Διαβάστε, αποθηκεύστε και διαδώστε την ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. (εδώ)



Η γνώση των πολλών, μπορεί να σταματήσει τα σατανικά τους σχέδια.









Διαμοιράστε αυτο το βιντεο παντου, κατεβάστε το ανεβάστε το στα καναλια σας, τα τεστ ειναι αποδεδειγμένα βουτηγμένα σε αιθυλενοξείδιο μια καρκινογόνος ουσια, και δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους του Σορος που μου λένε οτι τα τεστ ειναι ασφαλή και ειναι κατω απο τα επιτρεπτά ορια το αιθυλενοξείδιο κτλ.



Δεν ξερω για εσας αλλα εγω δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου, δειτε και αυτο για το αιθυλενοξείδιο

…​

Ότι σου στερεί την ελευθερια ελεγε ο Άγιος Παΐσιος ειναι απο τον διάβολο και τα τεστ θα ειναι υποχρεωτικά για να βγεις απο την χωρα για να πηγαίνεις στο σχολείο και εγω δεν ξερω που αλλου θελουν να τα κανουν υποχρεωτικά ταχα μου για να μας προστατέψουν απο τους ασυμπτωματικούς που δεν μεταδίδουν κανέναν ιο και το εχουν παραδεχθεί εκατοντάδες επιστήμονες



Σχόλιο σημαντικό



m. iannhs





Λοιπόν, το πρωτόκολλο τού θανάτου έχει ως εξής.

Βγαίνεις θετικός στο ραπιντ και σε καλούν στο κινητό σου να πας στο κοντινότερο νοσοκομείο με ίδιο μέσο.

Σου τονίζουν ότι πρέπει να πας ασυνόδευτος.

Εκεί σου μετράνε το οξυγόνο και σου βρίσκουν ότι είναι χαμηλό.

Μετά σου κάνουν ακτινογραφία και σου λένε “κατι βλέπουμε” στον πνεύμονα, πρέπει να κάνουμε εισαγωγή.

Ακολουθεί πεταλούδα-καθετήρας.

Μετά στους άντρες δοκιμάζουν πειραματικά φάρμακα για τον προστάτη που δήθεν βρήκαν και στις γυναίκες καποιο επαναστατικό αιματολογικό φάρμακο, που δήθεν χρειάζεται.

Μετά σου κάνουν παρατήρηση να κλείσεις το κινητό γιατί ενοχλεί τους άλλους ασθενείς.

Σε εκείνη τη φάση συχνά εξαφανίζεται το κινητό όταν κοιμάσαι.

Mετά τα ψυχιατρικά φάρμακα που σε ναρκώνουν, ακολουθεί διασωλήνωση γιατί δήθεν έπεσε ξαφνικά το οξυγόνο!

Πάμπολλες πανομοιότυπες μαρτυρίες από τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη.

Δηλαδή δεν τους φτάνουν τα τρομοκρατημένα πειραματόζωα που έχουν στα νοσοκομεία-κρατητήρια για διασωλήνωση, κάνουν και απαγωγές ηλιθίων απ΄το δρόμο, μ’ ένα τηλεφώνημα!

Πάτε να κάνετε τεστ να βρεθείτε στη σακούλα και να κάνετε όλους αυτούς πλούσιους!

Konstantinos Adrik Διαμοιράστε αυτό το βίντεο παντού... "Τα τεστ είναι αποδεδειγμένα βουτηγμένα σε αιθυλενοξείδιο, μια καρκινογόνο ουσία... που προκαλεί καρκίνο εγκεφάλου, εγκεφαλικές αιμορραγίες, καρκίνο λεμφώματος, λευχαιμία.. Εμπιστεύεστε τους ανθρώπους του Σόρος που λένε ότι τα τεστ είναι ασφαλή και είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια ?? " .... "Πάτε να κάνετε τεστ να βρεθείτε στη σακούλα και να κάνετε όλους αυτούς πλούσιους!"Όποιος εχει ψυχή ας διαμοιράσει αυτο το βίντεοΌσοι δεν διαβάσατε την “ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ”, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος του σατανισμού τους.“Θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για την επιστήμη και την τεχνολογία με ύπουλους τρόπους, έτσι ώστε να μην βλέπουν ποτέ τι συμβαίνει.Θα καλυφθούν με δηλητήριο τα πάντα.Τα δηλητήρια θα απορροφηθούν από το δέρμα και το στόμα τους. Θα καταστρέψουν το μυαλό και τα αναπαραγωγικά τους συστήματα.Τα δηλητήρια θα είναι κρυμμένα σε όλα όσα τους περιβάλλουν : σε αυτά που πίνουν, τρώνε, αναπνέουν και φορούν.”Οι μπατονέτες των τέστ είναι ένα ακόμη όπλο τους.ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ.ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ.ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.Καλλιόπη ΣουφλήΥ.Γ. Διαβάστε, αποθηκεύστε και διαδώστε την ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. (εδώ)Η γνώση των πολλών, μπορεί να σταματήσει τα σατανικά τους σχέδια.Διαμοιράστε αυτο το βιντεο παντου, κατεβάστε το ανεβάστε το στα καναλια σας, τα τεστ ειναι αποδεδειγμένα βουτηγμένα σε αιθυλενοξείδιο μια καρκινογόνος ουσια, και δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους του Σορος που μου λένε οτι τα τεστ ειναι ασφαλή και ειναι κατω απο τα επιτρεπτά ορια το αιθυλενοξείδιο κτλ.Δεν ξερω για εσας αλλα εγω δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου, δειτε και αυτο για το αιθυλενοξείδιο https://www.europarl.europa.eu/doceo/ …​Ότι σου στερεί την ελευθερια ελεγε ο Άγιος Παΐσιος ειναι απο τον διάβολο και τα τεστ θα ειναι υποχρεωτικά για να βγεις απο την χωρα για να πηγαίνεις στο σχολείο και εγω δεν ξερω που αλλου θελουν να τα κανουν υποχρεωτικά ταχα μου για να μας προστατέψουν απο τους ασυμπτωματικούς που δεν μεταδίδουν κανέναν ιο και το εχουν παραδεχθεί εκατοντάδες επιστήμονεςΣχόλιο σημαντικόm. iannhsΛοιπόν, το πρωτόκολλο τού θανάτου έχει ως εξής.Βγαίνεις θετικός στο ραπιντ και σε καλούν στο κινητό σου να πας στο κοντινότερο νοσοκομείο με ίδιο μέσο.Σου τονίζουν ότι πρέπει να πας ασυνόδευτος.Εκεί σου μετράνε το οξυγόνο και σου βρίσκουν ότι είναι χαμηλό.Μετά σου κάνουν ακτινογραφία και σου λένε “κατι βλέπουμε” στον πνεύμονα, πρέπει να κάνουμε εισαγωγή.Ακολουθεί πεταλούδα-καθετήρας.Μετά στους άντρες δοκιμάζουν πειραματικά φάρμακα για τον προστάτη που δήθεν βρήκαν και στις γυναίκες καποιο επαναστατικό αιματολογικό φάρμακο, που δήθεν χρειάζεται.Μετά σου κάνουν παρατήρηση να κλείσεις το κινητό γιατί ενοχλεί τους άλλους ασθενείς.Σε εκείνη τη φάση συχνά εξαφανίζεται το κινητό όταν κοιμάσαι.Mετά τα ψυχιατρικά φάρμακα που σε ναρκώνουν, ακολουθεί διασωλήνωση γιατί δήθεν έπεσε ξαφνικά το οξυγόνο!Πάμπολλες πανομοιότυπες μαρτυρίες από τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη.Δηλαδή δεν τους φτάνουν τα τρομοκρατημένα πειραματόζωα που έχουν στα νοσοκομεία-κρατητήρια για διασωλήνωση, κάνουν και απαγωγές ηλιθίων απ΄το δρόμο, μ’ ένα τηλεφώνημα!Πάτε να κάνετε τεστ να βρεθείτε στη σακούλα και να κάνετε όλους αυτούς πλούσιους!Konstantinos Adrik Keywords reg

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