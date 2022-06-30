Σε όλο τον κόσμο, οι αθλητές καταρρέουν στο έδαφος λόγω «ξαφνικής αρρώστιας», σαν μύγες.

Λεξικό για όσους ακόμα δεν καταλαβαίνουν





Καμία σχέση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο





Καμία συσχέτιση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο





Απροσδόκητος θάνατος = Θάνατος από εμβόλιο





Ξαφνικό έμφραγμα = Θάνατος από εμβόλιο





Συγγενής μυοκαρδίτιδα (σε παιδιά και πολύ μικρά) = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο





Νεκρός στον ύπνο = Νεκρός από εμβόλιο





Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με προπαγάνδα = COVID 19





Πολλοί αθλητές πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ!





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