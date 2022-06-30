Σε όλο τον κόσμο, οι αθλητές καταρρέουν στο έδαφος λόγω «ξαφνικής αρρώστιας», σαν μύγες.

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Λεξικό για όσους ακόμα δεν καταλαβαίνουν
Καμία σχέση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Καμία συσχέτιση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Απροσδόκητος θάνατος = Θάνατος από εμβόλιο
Ξαφνικό έμφραγμα = Θάνατος από εμβόλιο
Συγγενής μυοκαρδίτιδα (σε παιδιά και πολύ μικρά) = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Νεκρός στον ύπνο = Νεκρός από εμβόλιο
Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με προπαγάνδα = COVID 19
Πολλοί αθλητές πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ!
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