Plandemia: ¿Somos artifices de lo que estamos padeciendo?

Confesiones ante la FDA de Pfizer, Moderna y demás laboratorios fabricantes de “vacunas” anti COVID. Confesiones públicas del Klaus Shrwab –fundador de Foro Económico Mundial de Davos y fundador, junto con otros poderes y organismos supra nacionales, de esta agenda globalista de control y explotación- y de Soumya Swaminathan –jefa del departamento científico de la OMS-.

Al respecto, afirmaciones y declaraciones realizadas por D. Eisenhower -ex Presidente de los EE.UU. (1953-1961)-, el Dr. Fernando Mirones -biólogo de España-, Alma Monte de Argentina -una profesional de los medios de comunicación independiente-, Santiago Caviglia de Argentina -un consultor en este activismo profesional anti plandemia- y de médicos especializados en terapias integrativas/complementarias naturales -Dra. Carmen Sarmiento de Ecuador, Dra. Yelitza Romero de Venezuela y el Dr. Gaston Cornu Labat de EE.UU./Europa-, todos ellos también abocados a la lucha anti organismos globalistas y podres supra nacionales.

Crudo análisis de nuestra preocupante realidad plandémica acompañado de una severa crítica respecto a cómo los “grandes” líderes y referentes sociales antiglobalistas están luchando contra estas agendas de explotación y exterminio mundial. Se incluye una profunda síntesis respecto a descripción de perfiles de personalidad, conductas, acciones y reacciones humanas. A su vez se brindan posibles y concretas alternativas de solución. Esta plandemia, ¿pudo haber sido advertida y evitada a tiempo? ¿Por qué ha ocurrido? En términos generales, como sociedad, ¿hemos permitido que ocurra? Acaso, de manera directa o indirecta, ¿somos artífices de la misma? ¿Aún estamos a tiempo para revertir y solucionar todo este caos? ¿Es posible que con nuestras indebidas actitudes y acciones ya estemos abriendo la puerta y preparando nuestra próxima y nueva catástrofe? ¿Por qué somos tan propensos a evitar encarar los problemas y la misma realidad? ¿Por qué somos tan propensos a resistirnos a los cambios, a auto engañarnos, a negar los hechos, a evadirnos, a indebidamente auto justificarnos, a mentir, engañar al prójimo y manipularlo? ¿A qué se debe que con tanta facilidad nos dejamos embaucar y usar? En términos generales, ¿a qué se debe que solemos escuchar y apoyar más a aquellos que nos mienten, explotan, traicionan y maltratan y, contrariamente, rechazamos e invalidamos a aquellos que procuran ayudarnos siendo genuinos y reluciéndonos la verdad? ¿A qué se debe que solemos tener una tendencia hacia realizar lo fácil e incorrecto y no aquello que es lo correcto y adecuado? Los profesionales activistas, lideres y referentes sociales anti plandemia y anti agendas globalistas de explotacion y exterminio, deben promover y exijir que se realicen estudios y ensayos clínicos de terapias alternativas (integrativas/ complementarias) las cuales ya han demostrado ser seguras y sumamente eficaces contra el síndrome covid (ivermectina, hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, peróxido de hidrogeno, terapia ortomelecular, etc. y principalmente la solución de dióxido de cloro). Varios países ya han realizado los estudios y ensayos clínicos de la solución de dióxido de cloro cumpliendo con todos los protocolos médicos y legales demostrando la alta seguridad y eficacia del mismo como uso terapéutico contra el síndrome covid. De hecho, Bolivia en octubre del 2020 ya legalizo el CDS (dióxido de cloro) como uso terapéutico contra dicho síndrome. Los resultados son excelentes.





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