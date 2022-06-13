PFIZER ADMITS THEY KNEW THE MRNA WAS A MASS DE-POPULATION TOOL - WAM!

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PFIZER ADMITS THEY KNEW THE MRNA WAS A MASS DE-POPULATION TOOL www.bitchute.com/video/t07lo6Bna561/
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
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GOVERNER RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
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5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER! - https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf
WAM SOURCE - https://www.bitchute.com/video/Ga7fvxiL1jFa/
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DR MIKE YEADON - https://www.bitchute.com/video/DwDt2sByItiA/
THE SATAN SOCIETY SPONSER DRAG QUEENS/KINGS - https://www.brighteon.com/b1e9fa5f-4f09-46d6-8e92-016b549ec061