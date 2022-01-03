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J'accuse Messieurs Macron, Castex et Véran
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121 views • January 03, 2022
2 janvier 2022 : https://odysee.com/@Croa33:4/Jaccuse:5
Croa gros bec : https://odysee.com/@Croa33:4
@Croa33
Comme Jean-Jacques Crèvecœur l'a fait pour son pays le Québec mais pour la France et les Français, j'accuse nos prétendues élites de haute trahison et de crimes contre l'humanité. Il m'a suffi de copier Jean-Jacques quasiment mots pour mots pour réaliser cette vidéo.
Français PARTAGEZ (ou faites votre propre plagiat) !
(Nota : Jean-Jacques n'est pas contre ce genre de copie, il l'encourage au contraire !)
Modèle original : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/ACCUSE:f
Croa gros bec : https://odysee.com/@Croa33:4
@Croa33
Comme Jean-Jacques Crèvecœur l'a fait pour son pays le Québec mais pour la France et les Français, j'accuse nos prétendues élites de haute trahison et de crimes contre l'humanité. Il m'a suffi de copier Jean-Jacques quasiment mots pour mots pour réaliser cette vidéo.
Français PARTAGEZ (ou faites votre propre plagiat) !
(Nota : Jean-Jacques n'est pas contre ce genre de copie, il l'encourage au contraire !)
Modèle original : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/ACCUSE:f
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