Лечивший Трампа от С0V1D врач обвинил власти в экспериментах над населением

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Врач Владимир Зеленко стал широко известен ещё в марте 2020 года, когда предложил собственную схему лечения COVID-19. И не только предложил – по ней он вылечил президента США Дональда Трампа, главу Бразилии Жаира Болсонару, бывшего министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и ещё как минимум 600 обратившихся к нему пациентов. Полтора года спустя врач остаётся приверженцем медикаментозного лечения коронавируса и считает прививки от него неоправданным риском. «Нет никакой необходимости в этой вакцине. Ни для кого, – заявил Зеленко, выступая на днях по видеосвязи перед членами израильского раввинского суда – религиозного суда, в подсудности которого находятся вопросы «личного статуса» евреев, куда его пригласили высказаться по поводу влияния прививок на здоровье людей. – У детей, болеющих коронавирусом, выживаемость 99,998 процента. У молодых людей от 18 до 45 лет – 99,95 процента. У переболевших, антитела которых вырабатывает иммунная система, иммунитет в миллиарды раз эффективнее, чем искусственный иммунитет, приобретённый посредством вакцинации». Данные о побочных эффектах вакцин, по мнению Зеленко, намеренно скрывают, чтобы заставить людей прививаться. На них оказывается психологическое давление, а кое-где для этого используется сила со стороны властей. Между тем, как убеждён Зеленко, прибегать к массовой вакцинацию от коронавируса нет никакой необходимости: «Каждый раз, когда вы собираетесь применить какую-то терапию, вы должны посмотреть на неё с трёх сторон: безопасна ли она, сработает ли она, нужна ли она? Только то, что она доступна, не означает, что вы должны её использовать». Врач указал на два государства с наибольшим числом вакцинированных – Израиль с 85 процентами привитого взрослого населения и Сейшельские острова, где привиты 80 процентов граждан. В обеих странах сейчас наблюдается вспышка заболевания, вызванного штаммом «Дельта». «Возникает вопрос: если вы вакцинировали большинство населения, почему у вас происходят вспышки? Второй вопрос: зачем делать третий укол, если это не помогло в первый раз», – возмутился он. Зеленко особо отметил, что вакцины отнюдь не так безопасны, как утверждают производители и власти. В период от одного дня до трёх месяцев главным риском для привившихся, по его словам, является тромбоз, который заканчивается инфарктом или инсультом. «Обычно большая часть таких смертей – до 40 процентов – происходят в первые три-четыре дня после укола», – напомнил врач. Также широко известно о том, что у молодых людей после прививки от коронавируса нередко возникает заболевание сердца – миокардит. Кроме того, как утверждает Зеленко, риск выкидышей у женщин, вакцинированных в первом триместре беременности, по предварительным данным, вырос в восемь раз. По его словам, существует также проблема так называемого ADE – антителозависимого усиления инфекции. Во время испытания вакцин на животных у них активно вырабатывались антитела. Но при повторном столкновении с вирусом большинство подопытных умерли. «Когда этот факт исследовали, оказалось, что их убила собственная иммунная система, – констатировал Зеленко. – Можно спорить, что с людьми такого не произойдёт. Может быть. Но исследования не закончены. Вы и есть само исследование. Разработчики Pfizer уже сказали, что Израиль – это самая большая лаборатория в мире». «Я считаю, что сегодняшнее израильское правительство виновно в совершении опытов над своим собственным народом», – заявил врач, напомнив, что существуют ещё и возможные долгосрочные последствия вакцинации, в том числе в виде риска возникновения аутоиммунных и онкологических заболеваний, а также снижения фертильности. Возможную вакцинацию детей он и вовсе назвал жертвоприношением. Зеленко абсолютно уверен в искусственном происхождении вируса. «Я точно знаю, когда он был создан, и могу дать номера патентов», – утверждает врач. Зеленко добавил, что не боится обвинений в том, что он сторонник теории заговора. «Ной в Библии тоже был сторонником заговора, пока не пошёл дождь», – напомнил он. Источники: Видео https://rumble.com/vlgoai-36049914.html Статья https://octagon.media/mir/lechivshij_trampa_ot_covid_19_vrach_obvinil_vlasti_v_eksperimentax_nad_naseleniem.html
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