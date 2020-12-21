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Презентация книги "Диагноз – рак: лечиться или жить?..." на ММКВЯ-2016
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17 views • December 21, 2020
Презентация книги "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” на ММКВЯ-2016
Что такое онкология: чума нашего времени или всего лишь выгодный кому-то многомиллиардный бизнес? Почему официальная онкология сегодня – это карточный домик? Почему химиотерапия, радиотерапия и хирургия являются основными способами лечения онкологии, несмотря на их явную неэффективность? Какие 12 мифов об онкологии владеют умами людей? Какие причины вызывают рак с точки зрения официальной медицины? В чём с онкологами не согласны натуропаты?
Почему нельзя бороться с опухолью, а нужно понимать, что это только симптом системного процесса? Зачем от людей скрывают информацию о более чем 600 способах альтернативного лечения онкологии? Возможно ли вылечить 90-100% больных раком? Почему натуральные методы не доходят до людей и врачи об этом не говорят? Кто и за что убивает натуропатов? Существует ли волшебная таблетка от рака? Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат, несколько лет находившийся в детской онкологии в Лондоне, рассказывает о своей книге "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”.
В сентябре этого года проект МедАльтернатива.инфо в лице Бориса Гринблата (основателя проекта и автора книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” был приглашен к участию в ежегодной Московская международной книжной выставке-ярмарке. известным книжным издательством «Концептуал» для презентации своей книги (которую можно БЕСПЛАТНО почитать по ссылке: http://medalternativa.info/books и там же можно приобрести бумажную версию книги)
Представляем вам видеорепортаж с этой презентации.
Полное описание читайте на сайте: http://medalternativa.info/prezentaciya-knigi2016/
Благодарим издательство Концептуал за содействие в издании книги и за приглашение на это мероприятие.
http://medalternativa.info/
Что такое онкология: чума нашего времени или всего лишь выгодный кому-то многомиллиардный бизнес? Почему официальная онкология сегодня – это карточный домик? Почему химиотерапия, радиотерапия и хирургия являются основными способами лечения онкологии, несмотря на их явную неэффективность? Какие 12 мифов об онкологии владеют умами людей? Какие причины вызывают рак с точки зрения официальной медицины? В чём с онкологами не согласны натуропаты?
Почему нельзя бороться с опухолью, а нужно понимать, что это только симптом системного процесса? Зачем от людей скрывают информацию о более чем 600 способах альтернативного лечения онкологии? Возможно ли вылечить 90-100% больных раком? Почему натуральные методы не доходят до людей и врачи об этом не говорят? Кто и за что убивает натуропатов? Существует ли волшебная таблетка от рака? Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат, несколько лет находившийся в детской онкологии в Лондоне, рассказывает о своей книге "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”.
В сентябре этого года проект МедАльтернатива.инфо в лице Бориса Гринблата (основателя проекта и автора книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” был приглашен к участию в ежегодной Московская международной книжной выставке-ярмарке. известным книжным издательством «Концептуал» для презентации своей книги (которую можно БЕСПЛАТНО почитать по ссылке: http://medalternativa.info/books и там же можно приобрести бумажную версию книги)
Представляем вам видеорепортаж с этой презентации.
Полное описание читайте на сайте: http://medalternativa.info/prezentaciya-knigi2016/
Благодарим издательство Концептуал за содействие в издании книги и за приглашение на это мероприятие.
http://medalternativa.info/
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