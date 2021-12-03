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03.12.2021. В Японии вирус исчез по собственному желанию (Выпуск № 229 часть I (2)).
Vera77
Vera77
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5569 views • December 02, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

22:08 Господь попустил это по нашим грехам. Святые отцы о закрытии храмов. https://www.youtube.com/watch?v=dtolHTzi4V0.
46:10 А.Кочергин: истории - А ты собой займись. https://www.youtube.com/watch?v=7yuf7M1W95g&;t=2s.
53:40 ЧУДО В ПОЧАЕВЕ. https://youtu.be/l1w5g4YLc8o.
59:02 Что же делать? А делать вот что. (Беседа от 01.10.2015 г.). https://www.youtube.com/watch?v=Geew-8tJ1v8.
01:02:50 Датчики в "Листвяжной" замазывали грязью и гнали туда шахтеров - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=YJowy-Jpcfg.
01:09:10 РОСЗДРАВНАДЗОР ОБЪЯВИЛ НАБОР СТУКАЧЕЙ. https://www.youtube.com/watch?v=LFhzNLKysw0.
01:22:26 ДЕНИС ИВАНОВ ОТВЕТИЛ ДЕНИСУ ГУСЕВУ, СВОЕМУ СОКУРСНИКУ. https://www.youtube.com/watch?v=kJOkk5xP_II&;t=1089s.
01:30:25 Говорит солдат США ,,Ты раб нового мирового порядка Будешь пить воду из лужи !,,//Америка Майами США. https://www.youtube.com/watch?v=ujCoEUXzgY8.
01:36:40 Как понять - опасно быть расслабленным? В чем опасность? https://www.youtube.com/watch?v=ZxSCTDfg3H4.
01:47:34 ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ОФИЦЕРА ДОЛЖЕН УСЛЫШАТЬ КАЖДЫЙ!!! https://www.brighteon.com/cd1682c1-b96a-4b2b-92b7-fc27e38ae7ee.


Сегодня мы напомним, чтобы добиться большего, улучшить мир, необходимо начать с малого, а именно с себя и окружающих, создавать общины на местах, необходимо объединяться, так как к нам, к народу применяют извечное правило – разделяй и властвуй. Поэтому Бог нам это все и попускает, потому, что мы разобщены, без веры. Также узнаем, что в разных странах используется один метод: набираются стукачи, наемники, с других стран, которые будут контролировать не только наше передвижение, но и нашу жизнь. Узнаем, как бороться с расслабленностью духа, послушаем обращение офицера к каждому из нас.
Keywords
healthreligionortodoxic
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