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Coco Tache — La pandémie n’existe pas. Interview exclusive avec Astrid Stückelberger
luciole
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90 views • March 08, 2021
2021-02-02 : https://odysee.com/@ConoraGates.org:d/La-Pandemie-fausse---Interview-avec-Astrid-St%C3%BCckelberger:b
Fraude COVID : https://odysee.com/@ConoraGates.org:d
@ConoraGates.org

Auteur Coco Tache
Source : https://www.youtube.com/channel/UCSbgVJijWgh836EwaS3mKSw

Note de l’auteur :

La scientifique, docteur et auteur à succès Astrid Stückelberger démontre qu’il n’y a pas de pandémie, prouve que le test PCR est un leurre et que le vaccin est une dangereuse aberration.

Quelle joie de rencontrer l’épidémiologiste Astrid Stückelberger, sommité dans son domaine qui a déjà écrit dix livres, qui a collaboré à l’ONU, à l’OMS, et qui vient d’organiser le «Peace Summit» à Stockholm, le 19 décembre.

Je l’avais rencontrée la première fois lors de la conférence de presse sur le référendum «Non à la prolongation de la loi Covid», organisé par les Amis de la Constitution, où elle s’était exprimée avec une clarté exceptionnelle sur ce qui se passe actuellement. Toujours en citant sources et références.

Sereine et alignée, cette experte internationalement reconnue et mère de deux enfants, impressionne par son vécu, son franc-parler et son courage. Interview à ne manquer sous aucun prétexte.

Site de Astrid Stückelberger :
https://www.astridstuckelberger.com/
Keywords
bigpharmacorruptiondictatureconsciencelibertevaccincovidsantehumaniteautonomieplandemie
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