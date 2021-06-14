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Κορονοϊός και μαγνητισμός
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21 views • June 14, 2021
Ο δημοσιογράφος έχει εμβολιαστεί και κάνει εάν πείραμα ώστε δεί ο ίδιος εάν ισχύουν αυτά που λένε οι "ψεκασμένοι" "χουντικοί" "φασίστες" και όπως αλλιώς μας αποκαλούν.
Πόσα ακόμα πρέπει να δείτε για να πιστέψετε την απάτη και τα πειράματα που κάνουνε επάνω μας;;;;
Είναι δυνατόν οι Πολιτικάντηδες να θέλουν το καλό μας;;;;!!!!
Αυτοί που έβαλαν το κόσμο να παίξει χρηματιστήριο!
Αυτοί που φάγανε τα ομόλογα!
Αυτοί που πούλησαν την Μακεδονία!
Αυτοί που πουλάνε το Αιγαίο και στέλνουν τα ΜΑΤ να ρίξουν ξύλο στους Έλληνες που αντιστέκονται στον λαθροεποικισμό της χώρας!
Αυτοί και κατέστρεψαν ΟΛΑ τα δημόσια ταμεία!
Αυτοί που.......
Δεν θα τελειώσει ΠΟΤΕ η λίστα των αντ’ εθνικών πράξεών των Πολιτικάντηδων
ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΑΚΌΜΑ τους ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ!!!!;;;;;;
Πόσα ακόμα πρέπει να δείτε για να πιστέψετε την απάτη και τα πειράματα που κάνουνε επάνω μας;;;;
Είναι δυνατόν οι Πολιτικάντηδες να θέλουν το καλό μας;;;;!!!!
Αυτοί που έβαλαν το κόσμο να παίξει χρηματιστήριο!
Αυτοί που φάγανε τα ομόλογα!
Αυτοί που πούλησαν την Μακεδονία!
Αυτοί που πουλάνε το Αιγαίο και στέλνουν τα ΜΑΤ να ρίξουν ξύλο στους Έλληνες που αντιστέκονται στον λαθροεποικισμό της χώρας!
Αυτοί και κατέστρεψαν ΟΛΑ τα δημόσια ταμεία!
Αυτοί που.......
Δεν θα τελειώσει ΠΟΤΕ η λίστα των αντ’ εθνικών πράξεών των Πολιτικάντηδων
ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΑΚΌΜΑ τους ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ!!!!;;;;;;
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