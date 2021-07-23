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23.07.2021. Памятка для эвакуации (Выпуск № 211 часть I (1)).
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8505 views • July 23, 2021
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Содержание:
00:19 Письмо слушателя. Памятка для эвакуации.
08:04 Эв@ку@ция с Павелецкого вокзала.г.Москва. https://www.youtube.com/watch?v=qA8h_q7jKu4.
09:43 Будут всех утилизировать до конца года. Как это остановить. https://www.youtube.com/watch?v=P1ge7ERPUiE.
12:58 Таксисты Лобни отменили кюар-коды.Жить то хочется!)))
https://www.youtube.com/watch?v=zsYxhTxzyPE.
14:37 Заказ тату кодов кю ар. https://www.everink.ru/collection/qr-codes.
15:36 Обращение БОРТПРОВОДНИКА "АЭРОФЛОТА". https://www.youtube.com/watch?v=Yx6juCwcIsQ.
19:21 Выигран третий суд против РЖД за отстранение от работы в связи с отказом от известных процедур! 14 июля 21г. https://www.youtube.com/watch?v=zISUMJPS-ss.
24:32 Письмо слушателя. Работодатель не имеет права требовать сведения о здоровье.
26:00 Письмо слушателя. Куар-код.
27:49 Письмо слушателя. Надо ли кричать? Когда ставЯт прививкм?.
30:40 Письмо слушателя. ЭТО И ЕСТЬ НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК больше двух не собираться, похороны до 10 чел.
34:08 Умер Пётр Мамонов | Каким он был ? - Москва 24. https://www.youtube.com/watch?v=q3LELsrkABA.
41:50 Петр Мамонов: последнее интервью. https://www.youtube.com/watch?v=uynusjCC_4E.
42:45 Остров. Фильм Павла Лунгина, 2006 год. https://www.youtube.com/watch?v=mRk41b_ubak.
48:00 Умер Владимир Филин. https://www.youtube.com/watch?v=1iuQykThiR0.
50:35 СВИДЕЛЬСТВО О ПРЕДНАМЕРЕННОМ УБИЙСТВЕ ВЛАДИМИРА ФИЛИНА!!!БОРОЛСЯ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ И САТАНИНСКОЙ ВЛАСТИ!!! СПАСАЯ ЛЮДЕЙ ЦЕНОЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! СИОНИСТЫ ХАБАДНИКИ И САТАНИСТЫ АД ВАМ НАВЕЧНО!!!! https://ok.ru/video/3051025992372.
Сегодня мы поговорим про эвакуацию населения, которую планируют масоны, и к которой людей планомерно подготавливают. Также напомним, что наша сила в единстве, чем людей борется с коронабесием, тем лучше результат. Поговорим о том, что работодатель не имеет права принуждать к вакцинации. Узнаем о несвоевременной кончине двух великих людей, а именно Петра Мамонова и Владимира Ильина.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:19 Письмо слушателя. Памятка для эвакуации.
08:04 Эв@ку@ция с Павелецкого вокзала.г.Москва. https://www.youtube.com/watch?v=qA8h_q7jKu4.
09:43 Будут всех утилизировать до конца года. Как это остановить. https://www.youtube.com/watch?v=P1ge7ERPUiE.
12:58 Таксисты Лобни отменили кюар-коды.Жить то хочется!)))
https://www.youtube.com/watch?v=zsYxhTxzyPE.
14:37 Заказ тату кодов кю ар. https://www.everink.ru/collection/qr-codes.
15:36 Обращение БОРТПРОВОДНИКА "АЭРОФЛОТА". https://www.youtube.com/watch?v=Yx6juCwcIsQ.
19:21 Выигран третий суд против РЖД за отстранение от работы в связи с отказом от известных процедур! 14 июля 21г. https://www.youtube.com/watch?v=zISUMJPS-ss.
24:32 Письмо слушателя. Работодатель не имеет права требовать сведения о здоровье.
26:00 Письмо слушателя. Куар-код.
27:49 Письмо слушателя. Надо ли кричать? Когда ставЯт прививкм?.
30:40 Письмо слушателя. ЭТО И ЕСТЬ НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК больше двух не собираться, похороны до 10 чел.
34:08 Умер Пётр Мамонов | Каким он был ? - Москва 24. https://www.youtube.com/watch?v=q3LELsrkABA.
41:50 Петр Мамонов: последнее интервью. https://www.youtube.com/watch?v=uynusjCC_4E.
42:45 Остров. Фильм Павла Лунгина, 2006 год. https://www.youtube.com/watch?v=mRk41b_ubak.
48:00 Умер Владимир Филин. https://www.youtube.com/watch?v=1iuQykThiR0.
50:35 СВИДЕЛЬСТВО О ПРЕДНАМЕРЕННОМ УБИЙСТВЕ ВЛАДИМИРА ФИЛИНА!!!БОРОЛСЯ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ И САТАНИНСКОЙ ВЛАСТИ!!! СПАСАЯ ЛЮДЕЙ ЦЕНОЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! СИОНИСТЫ ХАБАДНИКИ И САТАНИСТЫ АД ВАМ НАВЕЧНО!!!! https://ok.ru/video/3051025992372.
Сегодня мы поговорим про эвакуацию населения, которую планируют масоны, и к которой людей планомерно подготавливают. Также напомним, что наша сила в единстве, чем людей борется с коронабесием, тем лучше результат. Поговорим о том, что работодатель не имеет права принуждать к вакцинации. Узнаем о несвоевременной кончине двух великих людей, а именно Петра Мамонова и Владимира Ильина.
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