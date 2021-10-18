Beev Rations - El Rey Va En Bolas (The King Goes On Balls) - Video Oficial subtitulado

El Rey Va En Bolas (The King Goes On Balls), primer corte de Raw Waltzes (Valses Crudos), el nuevo y sexto EP de Beev Rations, es una alegoría de la clase dirigente y sus masas alienadas en todo el planeta. Basada en el célebre cuento El Traje Nuevo Del Emperador (también conocido como El Rey Desnudo), escrito por Hans Christian Andersen, la canción es original de Beev Rations y presenta un animado estilo de Folk-Rock alternativo, Psyfolk y Merseysound.



Alan James propone así un tema “apto para todos los públicos” que, aspirando a tocar el corazón (la autenticidad y honestidad naturales) de quien aún pueda reconectarse, captura en la letra un perfil psicológico y sociológico de la convulsa época actual, dejando también importantes claves decisivas para el oyente más consciente y experimentado. Así, durante el video oficial del sencillo, cuya publicación coincide con el lanzamiento del album (18 de octubre), se intercalan noticias e imágenes de algunos peones globalistas europeos, entre primeros ministros, presidentes y jefes de estado, incluyendo el del Vaticano. Todos ejecutores y abanderados de los planes totalitarios que encubre la agenda 2030, en el marco de la corriente guerra mundial híbrida, detonada con el operativo global conocido como covid-19 (o plandemia), catalizador y pretexto para la aplicación de una psicopática agenda de control y genocidio sobre la población del planeta, a una escala nunca antes vista.



El combustible que mantiene en marcha el tiránico tren de eventos no es otro que el miedo (y crédito) de las masas. El miedo es, a su vez, producto de la ignorancia y el desempoderamiento. Por tanto, dicho tren terrorífico solo se detendrá cuando un segmento de la población mundial lo suficientemente grande, consciente y resuelto a vivir en libertad y armonía, se plante y desobedezca en masa, inspirando al resto de indecisos a hacerlo también. Los psicópatas totalitarios han de ser expuestos, mostrando abiertamente toda la falsedad y manipulación de su narrativa oficial y poniendo en evidencia su condición desquiciada, sus delirios de grandeza y su patente desprecio por los derechos fundamentales.



En efecto, el conocimiento (la consciencia), deshace el miedo y derriba la ilegítima autoridad de los controladores. Cuando la gente no solo deja de comprar su narrativa sino que también los desmonta y se ríe en su cara, entonces el hechizo desaparece y todos comienzan a ver -como el niño del cuento de Andersen- que el rey va desnundo y su nuevo traje es una estafa. Esto es lo que está sucediendo, cada día más, en una Humanidad que es forzada a despertar para salvar la vida, recobrando entonces su soberanía, integridad y libertad.



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