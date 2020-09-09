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Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
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1053 views • September 09, 2020
Ήταν κάποτε που αναρωτιόμασταν γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά στα απολυταρχικά και παράλογα μέτρα. Κάποτε, αλλά όχι πλέον. Την Κυριακή, όμως, σε όλη την Ελλάδα, παρά την τρομοκρατία, σε πολλές πόλεις πολλοί άνθρωποι βγήκαν έξω και δήλωσαν πως δεν ανέχονται καμία φίμωση και γενικότερα υποταγή. Περισσότερο απ’ όλα για τα παιδιά.
Έδειξα βίντεο που βρήκα από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ξάνθη, Αθήνα, Σέρρες, Πάτρα και Ζάκυνθο χωρίς να σημαίνει ότι οι Πανελλαδικές συγκεντρώσεις περιορίστηκαν εκεί. Όλο αυτό ενόχλησε τους διαταγοδόχους τον επικυρίαρχων που έσπευσαν να κατηγορήσουν (ποιους άλλους;) τους συνωμοσιολόγους παρότι πλέον όλο και περισσότεροι γνωρίζουν πως στο παραμύθι ετούτο άλλος είναι ο δράκος.
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Για επικοινωνία: [email protected]
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Διαδήλωση μηχανοκίνητη ΤΩΡΑ στην Κρήτη!!! https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/08/blog-post_9726.html
Η Θεσσαλονίκη μίλησε!!!… https://www.facebook.com/maria.asantidou/videos/10220445418346097/
Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ !!! https://www.facebook.com/IStandwithEllas/videos/673493023575317/
Φωτογραφίες Ηράκλειο https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348462886538605&;id=108165110568385
Βίντεο Ηράκλειο
https://www.facebook.com/100053607007386/videos/140513534412213/
https://www.facebook.com/eva.asimina/videos/3893643230650227
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348462716538622&;id=108165110568385
Πάτρα Πλατεία Γεωργίου https://www.facebook.com/panos.coinmaster.7/posts/652142059049854
Σέρρες: Διαμαρτυρία γονιών για την χρήση μάσκας στα σχολεία στην Πλ. Ελευθερίας(video) https://epiloges.tv/serres-diamartyria-gonion-gia-tin-chrisi-maskas-sta-scholeia-stin-pl-eleytherias-video/
Ζάκυνθος: Διαμαρτυρία για τις μάσκες στα σχολεία | «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας!» [6/9/20] https://youtu.be/e6JWKHu2Ywg
Κορονοϊός: “Καμία σχέση με εποχική γρίπη” – Αρνητές της πανδημίας στους δρόμους, έκαψαν μάσκες (pics, video) https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-kamia-sxesi-me-epoxiki-gripi-arnites-tis-pandimias-stous-dromous-ekapsan-maskes-pics-video/3097538/
Κορονοϊός: «Πονοκέφαλος» οι συνωμοσιολόγοι κατά του Covid-19 https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1115552/koronoios-ponokefalos-oi-synomosiologoi-kata-toy-covid-19
Οργή Κικίλια για τους αρνητές της μάσκας: «Να πάνε στα νοσοκομεία Παίδων και τις ΜΕΘ για να πειστούν» https://www.newsit.gr/politikh/orgi-kikilia-gia-tous-arnites-tis-maskas-na-pane-sta-nosokomeia-paidon-kai-tis-meth-gia-na-peistoun/3097741/
Scientists See Signs of Lasting Immunity to Covid-19, Even After Mild Infections https://www.nytimes.com/2020/08/16/health/coronavirus-immunity-antibodies.html
Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31008-4?utm_medium=homepage
Μια πρώτη νίκη της κοινωνίας πολιτών: γαλλικό δικαστήριο αναστέλλει διάταγμα γενικής μασκοφορίας σε πόλεις στη Γαλλία…Έκρινε ότι είναι ”προσβολή κατά της προσωπικής ελευθερίας και υπονόμευση της ελεύθερης διακίνησης πολιτών…. https://dimpenews.com/2020/09/02/μια-πρώτη-νίκη-της-κοινωνίας-πολιτών-γ/
Έδειξα βίντεο που βρήκα από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ξάνθη, Αθήνα, Σέρρες, Πάτρα και Ζάκυνθο χωρίς να σημαίνει ότι οι Πανελλαδικές συγκεντρώσεις περιορίστηκαν εκεί. Όλο αυτό ενόχλησε τους διαταγοδόχους τον επικυρίαρχων που έσπευσαν να κατηγορήσουν (ποιους άλλους;) τους συνωμοσιολόγους παρότι πλέον όλο και περισσότεροι γνωρίζουν πως στο παραμύθι ετούτο άλλος είναι ο δράκος.
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Για επικοινωνία: [email protected]
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Διαδήλωση μηχανοκίνητη ΤΩΡΑ στην Κρήτη!!! https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/08/blog-post_9726.html
Η Θεσσαλονίκη μίλησε!!!… https://www.facebook.com/maria.asantidou/videos/10220445418346097/
Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ !!! https://www.facebook.com/IStandwithEllas/videos/673493023575317/
Φωτογραφίες Ηράκλειο https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348462886538605&;id=108165110568385
Βίντεο Ηράκλειο
https://www.facebook.com/100053607007386/videos/140513534412213/
https://www.facebook.com/eva.asimina/videos/3893643230650227
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348462716538622&;id=108165110568385
Πάτρα Πλατεία Γεωργίου https://www.facebook.com/panos.coinmaster.7/posts/652142059049854
Σέρρες: Διαμαρτυρία γονιών για την χρήση μάσκας στα σχολεία στην Πλ. Ελευθερίας(video) https://epiloges.tv/serres-diamartyria-gonion-gia-tin-chrisi-maskas-sta-scholeia-stin-pl-eleytherias-video/
Ζάκυνθος: Διαμαρτυρία για τις μάσκες στα σχολεία | «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας!» [6/9/20] https://youtu.be/e6JWKHu2Ywg
Κορονοϊός: “Καμία σχέση με εποχική γρίπη” – Αρνητές της πανδημίας στους δρόμους, έκαψαν μάσκες (pics, video) https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-kamia-sxesi-me-epoxiki-gripi-arnites-tis-pandimias-stous-dromous-ekapsan-maskes-pics-video/3097538/
Κορονοϊός: «Πονοκέφαλος» οι συνωμοσιολόγοι κατά του Covid-19 https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1115552/koronoios-ponokefalos-oi-synomosiologoi-kata-toy-covid-19
Οργή Κικίλια για τους αρνητές της μάσκας: «Να πάνε στα νοσοκομεία Παίδων και τις ΜΕΘ για να πειστούν» https://www.newsit.gr/politikh/orgi-kikilia-gia-tous-arnites-tis-maskas-na-pane-sta-nosokomeia-paidon-kai-tis-meth-gia-na-peistoun/3097741/
Scientists See Signs of Lasting Immunity to Covid-19, Even After Mild Infections https://www.nytimes.com/2020/08/16/health/coronavirus-immunity-antibodies.html
Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31008-4?utm_medium=homepage
Μια πρώτη νίκη της κοινωνίας πολιτών: γαλλικό δικαστήριο αναστέλλει διάταγμα γενικής μασκοφορίας σε πόλεις στη Γαλλία…Έκρινε ότι είναι ”προσβολή κατά της προσωπικής ελευθερίας και υπονόμευση της ελεύθερης διακίνησης πολιτών…. https://dimpenews.com/2020/09/02/μια-πρώτη-νίκη-της-κοινωνίας-πολιτών-γ/
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