Содержание СО2 в воздухе под маской достигает опасного критического уровня для здоровья людей!

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41 views • March 15, 2021



Какова истинная причина добровольного ношения масок? Страх заразиться коронавирусом или желание приспособиться к тотальному контролю? За сколько секунд уровень СО2 под маской достигает критического уровня? Какими словами, кроме матерных, назвать тех кто заставляет носить маски ещё и детей?



⁣Ссылка на оригинал видео на английском: Дел Бигтри (Del Bigtree, The Highwire) и его сын Эвер (Ever) провели тест с использованием одобренного OSHA измерителя углекислого газа, который выявил рассхождение с информационной пропагандой о масках, которое YouTube, Facebook и другие видеоплатформы очень стараются подвергнуть цензуре.Какова истинная причина добровольного ношения масок? Страх заразиться коронавирусом или желание приспособиться к тотальному контролю? За сколько секунд уровень СО2 под маской достигает критического уровня? Какими словами, кроме матерных, назвать тех кто заставляет носить маски ещё и детей?⁣Ссылка на оригинал видео на английском: https://thehighwire.com/videos/this-live-mask-test-shocks-viewers/ Keywords maskscovid-19

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