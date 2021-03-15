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Содержание СО2 в воздухе под маской достигает опасного критического уровня для здоровья людей!
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41 views • March 15, 2021
Дел Бигтри (Del Bigtree, The Highwire) и его сын Эвер (Ever) провели тест с использованием одобренного OSHA измерителя углекислого газа, который выявил рассхождение с информационной пропагандой о масках, которое YouTube, Facebook и другие видеоплатформы очень стараются подвергнуть цензуре.
Какова истинная причина добровольного ношения масок? Страх заразиться коронавирусом или желание приспособиться к тотальному контролю? За сколько секунд уровень СО2 под маской достигает критического уровня? Какими словами, кроме матерных, назвать тех кто заставляет носить маски ещё и детей?
Ссылка на оригинал видео на английском: https://thehighwire.com/videos/this-live-mask-test-shocks-viewers/
Какова истинная причина добровольного ношения масок? Страх заразиться коронавирусом или желание приспособиться к тотальному контролю? За сколько секунд уровень СО2 под маской достигает критического уровня? Какими словами, кроме матерных, назвать тех кто заставляет носить маски ещё и детей?
Ссылка на оригинал видео на английском: https://thehighwire.com/videos/this-live-mask-test-shocks-viewers/
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